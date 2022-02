SSa de Puebla usó ivermectina en pacientes Covid, pero se canceló hace 7 meses

Desde hace siete meses, la Secretaría de Salud del estado canceló el uso de ivermectina en pacientes hospitalizados Covid al observar que no había una mejora de su salud con este fármaco.

El Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, indicó qué tal como sucedió en el resto del mundo, en Puebla también se utilizó este medicamento como una posible alternativa de mejora en los pacientes.

El titular de la dependencia explicó que para tal efecto, hicieron una investigación en la que tomaron nota de la respuesta inmune, sin embargo, estos no arrojaron los resultados esperados.

Al inicio de la pandemia prácticamente todos los tratamientos fueron empíricos, existían datos de laboratorio donde la ivermectina in vitro tenía una actividad donde inhibía la reproducción viral y se utilizó muchísimo en todos los estados, porque no había ningún medicamento comprobado contra el SARS-COV-2 indicó .

Destacó que este fármaco sí se estuvo utilizando en pacientes hospitalizados que dieron positivo a Covid-19, sin embargo, en las conclusiones detallaron que no hubo ninguna diferencia entre la ivermectina y la evolución de la enfermedad, por lo que dejaron de usar este medicamento.

“Ya tiene siete meses que lo dejamos de utilizar y ya no entra en protocolo, tenemos otros protocolos. La Secretaría de Salud Federal mandó un oficio en el que mencionaba que la ivermectina no era un medicamento efectivo contra el Sars-Cov-2”, indicó.

Detalló que el uso de este fármaco no fue de uso exclusivo de la Secretaría de Salud, sino que también la usaron en el resto de las instituciones, a nivel nacional e internacional.

Cabe mencionar que la ivermectina pertenece a una clase de medicamentos llamados antihelmínticos, y su acción principal es ser antiparasitario y para combatir los piojos.

EN JULIO 2020 HUBO DESABASTO DE IVERMECTINA EN PUEBLA

En julio del 2020, en diversas cadenas farmacéuticas de Puebla reportaron desabasto de Ivermectina, medicamento utilizado para combatir piojos, pero –pese a que aún se carecían de pruebas científicas sobre su efectividad para el Covid-19- este medicamento fue ganando protagonismo tras una publicación de investigadores australianos que adelantaron que este fármaco podría funcionar como inhibidor in vitro del virus (SARS-CoV-2).

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en su momento que hasta entonces no había una vacuna o medicamento específico para curar esta enfermedad, por lo que pidieron a la población no automedicarse.

“Hasta la fecha ningún producto farmacéutico ha demostrado ser seguro y eficaz para tratar la Covid-19. Sin embargo, se ha sugerido la posibilidad de llevar a cabo investigaciones sobre el uso terapéutico de una serie de medicamentos, muchos de los cuales ya están siendo o serán próximamente estudiados en ensayos clínicos”, destacó la organización.

No obstante, mediante un ejercicio realizado por El Sol de Puebla, dependientes de diferentes farmacias coincidieron en aquel momento que el medicamento estaba agotado desde finales de junio y no tenían fecha de cuándo les podría llegar más. “Por ahora no tenemos (…) Se lo están llevando por lo del Coronavirus y, la verdad no sabría decirle cuándo nos va a llegar”, compartieron con este medio.

Durante el recorrido en más de 30 farmacias de diferentes cadenas indicaron que en caso de requerir el fármaco debería ser bajo pedido, pues reconocieron que había clientes que se están llevando varias cajas del producto, el cual en ese momento oscilaba entre los 200 y 250 pesos.

EFECTIVIDAD DE IVERMECTINA ESTUVO EN EVALUACIÓN

En tanto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recogió una base de datos en la que dio evidencia de posibles terapias para Covid-19 con este fármaco, para la cual se realizó una revisión rápida de todos los estudios humanos in vitro (laboratorio) e in vivo (clínicos) de Covid-19 publicados de enero a mayo de 2020.

“Esta revisión concluyó que los estudios sobre ivermectina tenían un alto riesgo de sesgo, muy poca certeza de evidencia y que la evidencia existente es insuficiente para llegar a una conclusión sobre sus beneficios y sus daños. Aunque la efectividad de la ivermectina se está evaluando actualmente en varios estudios clínicos aleatorizados, la Organización la Organización Mundial de la Salud (OMS) excluyó la ivermectina del estudio que co-patrocina, "Solidarity", un esfuerzo para encontrar un tratamiento efectivo para Covid-19”, detalla la OPS en uno de sus comunicados.

