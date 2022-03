Suman 72 hectáreas afectadas por incendio en Tepoztlán [Fotos]

El incendio forestal que inició este martes por la madrugada en el municipio de Tepoztlán, se suma a los mil 244 siniestros que se han reportado en todo el país durante este 2022, con un área afectada de más de 32 mil hectáreas de bosque, así lo aseguró Laura Velázquez Alzua, directora Nacional de Protección de Civil (PC), quien explicó que el resto del territorio nacional existen otros de mayores magnitudes.

El que se combate aquí en Morelos, con 150 brigadistas a pie y dos helicópteros de la Fuerza Aérea y Guardia Nacional, en el paraje “Los Corredores” del cerro “La Mesa”, reporta cuatro puntos de calor con 74 hectáreas dañadas de pino encino y selva baja caducifolia. Hasta el mediodía de este miércoles se había controlado en un 20 por ciento y se tenía extinto en un 10 por ciento.

Te recomendamos: Cenapred evalúa daños en zona de deslave del Cañón del Sumidero

Pero a este ritmo de trabajo su liquidación total podría prolongarse hasta el viernes, pues existen zonas muy complicadas donde el acceso para los combatientes es difícil. Esa característica originó que durante la tarde de este martes se extendiera por otros riscos, justo donde los helicópteros descargan miles de litros de agua igual que el 11 de abril del 2020 cuando se reportó otro incendio cerca del la misma zona que dejó 320 hectáreas dañadas.

“Reconocemos el esfuerzo de 75 personas que forman parte de la Sedena, 65 de la Guardia Nacional, también tenemos elementos de la Conafor, de la Conagua y de la Coordinación de PC, todos del Gobierno Federal coordinados con las fuerzas del Estado y del municipio. Todos estos combatientes (federales) vienen acompañados con 32 vehículos y dos helicópteros”, detalló Laura, quien destacó que al país le cuesta millones de pesos atender un incendio forestal.

#AlMomento al corte informativo de las 13:00 horas, se han desplegado en el #IncendioForestal "Los Corredores" en #Tepoztlán 435 elementos entre técnicos especializados, pilotos y combatientes forestales. pic.twitter.com/XgwKqYieo5 — ContingenciasMorelos (@CEECA_Morelos) March 23, 2022 Las dependencias del @GobiernoMX, del estado de #Morelos y del municipio, trabajan de manera 🤝 coordinada a través del 📝 Sistema de Comando de Incidentes #SCI para un correcto uso y aprovechamiento de recursos humanos y materiales en el #IncendioForestal de #Tepoztlán. 🌲🔥 pic.twitter.com/mqI5aYQYka — Protección Civil México (@CNPC_MX) March 23, 2022

¿Qué pasó con el responsable del incendio?



El causante de este incendio, quien ya se encuentra detenido desde la mañana del pasado martes, todavía no está a disposición del Ministerio Público (MP), pues solamente fue arrestado por alteración al orden debido a que ninguna autoridad, federal, estatal o municipal presentó cargos en su contra.

CDMX Lesionados del incendio de la FES Zaragoza se encuentran en terapia intensiva

Sin embargo, Marco Antonio Marco Martínez, director Regional del Centro y Eje Neovolvanico de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, aseveró que ya se está integrando un expediente para que esta persona pueda ser investigada y en su caso sancionada por haber provocado el siniestro.

“Estamos elaborando la denuncia en materia de áreas naturales protegidas, nosotros como Comisión Nacional la vamos a presentar dado que este es un parque nacional y hay una responsabilidad. Aquí lo comentaba la directora Laura, hay que comprender las condiciones en las que se encontraba esta persona para poder proceder".





Pobladores piden castigo ejemplar

Durante los trabajos que se realizaron desde el campo de fútbol de Santo Domingo, para que las aeronaves cargaran agua y se delinearan acciones de todas las corporaciones, un gran número de ciudadanos se acercaba para contemplar los vuelos. Pero entre los ciudadanos nativos de Tepoztlán se percibía una molestia e indignación por este siniestro.

“Yo y toda mi comunidad pedimos a las autoridades que, a todas las personas que sorprendan que haya provocado esto, hay que cargarle la mano porque no estamos dispuestos a que se esté viendo cada año esto. Se generan gastos que no son necesarios y a mi si me indigna, nosotros queremos que se castigue a la persona que lo provoque para que los demás entiendan”, dijo la señora Bernardina Rebollán Trinidad.

Para ella un buen castigo podría ser que haga trabajo comunitario y que lo pongan al servicio de la dirección ambiental “para que se vea que todo el daño que provoca; que le pongan los trabajos más pesados. Si viene de fuera pues que se quede aquí hasta que cumpla para escarmentar a los demás y a nosotros mismos que tengamos cuidado".





Inversión en prevención

Los siniestros en Tepoztlán han sido más comunes durante los últimos años así que al igual que este miércoles, las autoridades locales han tenido que recurrir a la Federación u otros Estados para combatir el fuego debido a la geografía del lugar, pues Morelos no cuenta con su propio helicóptero contra incendios como otras Entidades.

Sin embargo, la aeronave de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que utiliza para tareas de prevención del delito podría servir, pero no se ha hecho la inversión que se necesita para adecuarlo que ronda en al menos tres millones de pesos.

“Se ha analizado la adquisición del recipiente donde se almacena el agua que irriga a presión el agua en el combate al incendio, sería muy útil sobre todo cuando son incipientes. Esto ayudaría mucho pero estamos analizando esa situación. Son caros, por lo menos tres millones de pesos. Hemos checado esa posibilidad pero no es fácil obtener el recurso”, dijo Enrique Clement Gallardo, Coordinador Estatal de PC Morelos.

Y es que muchos creen que el fuego pudo haberse contenido este mismo martes si se hubiera contado con un helicóptero que ayudará a las labores.

Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Un helicóptero cisterna es utilizado por autoridades federales para combatir el fuego. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca





Nota publicada en El Sol de Cuernavaca