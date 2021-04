Surge nuevo incendio forestal en NL; mil afectados en siniestro de Santiago

Monterrey - Un nuevo incendio fue reportado en el municipio de Rayones a unos 123 kilómetros al sur de esta ciudad, en tanto el gobierno estatal informó de la afectación de casi mil personas de 24 comunidades por los recientes siniestros que se tuvieron

Protección Civil del Estado, informó que el fuego se ubica en lo alto del Municipio de Rayones, cerca de la comunidad Los Mireles y Sierra California, y en donde ya laboran brigadistas en lo que es un acceso difícil de 2 mil 300 metros de altura.

En principio, se informó que no existe riesgo a la población y el fuego consume hojarasca y matorral bajo.

Las acciones de combate se reforzaron con una aeronave.

Por otro lado, tras una semana del control total del incendio en la Sierra de Santiago, el Gobierno estatal reportó a 997 personas de 24 comunidades que fueron afectadas.

La Secretaría de Desarrollo Social contabilizó daños en 188 viviendas, 135 en forma parcial y 53 total.

El Gobernador Jaime Rodríguez afirmó que el Estado operará rápido y sin burocracia en la reconstrucción y remediación de los daños, y afirmó que instruyó a la Tesorería estatal a dejar de hacer lo que sea necesario para atender esta prioridad.

A su vez el gobernador Jaime Rodríguez informó que ya gestionan apoyo federal, pero no esperarán los recursos para iniciar la reconstrucción.

"Vamos a levantar lo que había, y vamos a trabajar rápido. Luego dice el Presidente estamos ayudando, y están ayudando con personal, que sí ayuda, pero cuando se trata de (dinero) líquido, no existe, con decirles que todavía tenemos los daños del (huracán) Hanna", expuso.

La Secretaría de Infraestructura informa que en su levantamiento, deberán reponer 9 mil 93 metros cuadrados de construcción en 19 comunidades que presentan daños en viviendas.

Las tareas de reconstrucción iniciarán con 150 millones de pesos estatales, 100 millones se utilizarán para la recuperación de viviendas, y 50 millones para las primeras acciones de rescate de las zonas afectadas, indicó El Bronco.

El monto es adicional a los 80 millones de pesos gastados hasta ahora en el combate a todos los incendios registrados en diferentes zonas del Estado y que en el año suman 31.

El gobernante recomienda sustituir construcciones de madera por concreto y anunció que se contratarán albañiles de la zona o cercanos para que el lunes inicien en forma simultánea en todas las comunidades afectadas, comenzando por las viviendas de familias que no tienen dónde quedarse.

Que no se monten en la desgracia

Finalmente El Bronco pidió a los partidos y a sus políticos a no montarse en la desgracia y criticar las acciones, mejor que ayuden, dijo.

"A mí me enoja mucho, por no decir que me encabrona, que un político se monte en la desgracia de una persona, en lugar de provocar enojos, pues vente y ayúdanos".