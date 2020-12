Suspenden audiencia de ex edil ligado al asesinato de Miroslava Breach

El Poder Judicial de la Federación, suspendió la audiencia de vinculación a proceso del ex Alcalde Hugo S.A. por su participación en el asesinato de la periodista Miroslava Breach ocurrido en marzo del 201

La suspensión se debió por la contingencia sanitaría y restaurará todo el proceso penal hasta el 11 de enero del 2021, que es cuando se reactivaran las audiencias.

El día 22 de diciembre, se había agendado la audiencia de vinculación a proceso en contra del ex Alcalde, quien fue capturado el pasado 17 de diciembre, por elementos de la Fiscalía General de la República, tras su presunta participación en el homicidio de la periodista Miroslava Breach ocurrido en marzo del 2017.

Sin embargo el 20 de diciembre, enviaron una circular, para suspender las audiencias hasta el año entrante, esto con motivo de evitar contagios de covid19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, según informa el oficio.

El ex Alcalde del Chínipas, fue capturado por elementos federales, quienes le mantenían una carpeta de investigación en su contra, por haber facilitado y entregado documentos o grabaciones en contra de la periodista Miroslava Breach, quien fue privada de la vida por un grupo del crimen organizado.

Lo anterior, luego de que en meses pasados, la FGR logró obtener una sentencia de 50 años de prisión en contra de Juan Carlos M.O. “El Larry”, quien fue el actor intelectual de los hechos y donde se amplió la investigación, incluyendo a varios personajes de la política, criminales entre otras personalidades.

Hasta el momento de acuerdo con el Poder Judicial de la Federación, no se atenderán ninguna sola audiencia en los centros de justicia, a menos de que sea de vital urgencia, por lo cual no fue el caso del ex Alcalde detenido, quien se mantendrá en prisión preventiva hasta que se dicte la vinculación o no a proceso por este caso.

Según el órgano judicial, los casos urgentes, son el ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva, implementación y modificación de medidas cautelares, procedimiento abreviado, todas las demandas de amparo que importen peligro de privación de la vida o ataques a la libertad de la persona, deportación o expulsión, desaparición forzada de personas o tortura.

A partir del día 20 de diciembre, se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020).

Esto implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como “urgentes”, ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, “con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones”.

Para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia. Esta medida tendrá vigencia del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del punto anterior.

Para la tramitación de estos asuntos durante el periodo precisado, deberá darse preferencia rigurosa al trabajo remoto y, de ser necesaria, la presencia física de personal en el órgano, deberá ser el número mínimo indispensable de personas.