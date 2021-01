Tabasco, en riesgo de volver a semáforo rojo

El gobernador del Tabasco, Adán Augusto López Hernández, reconoció que existen altas posibilidades de que Tabasco sea nuevamente ubicado en Semáforo Rojo, por lo que este martes se darán medidas adicionales.

Esto ante el alto número de contagios diarios de Covid-19 que se han mantenido desde el mes de diciembre.

Entrevistado luego de dar el banderazo de salida del distribuidor vial guayabal, señaló que todavía el estado se ubica en semáforo naranja, por lo que hay que seguir extremando precauciones.

"Seguimos estando en semáforo naranja, con altas posibilidades, si no nos cuidamos, si no usamos cubrebocas, si no hay sana distancia, si no se toman las medidas sanitarias, de llegar podemos llegar a semáforo rojo", dijo el mandatario

Por ello hizo un llamado a los tabasqueños a respetar las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, guardar la sana distancia, entre otras acciones.

Adelantó que revisarán y actualizarán el decreto publicado el pasado 14 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado, el cual contempla medidas restrictivas extraordinarias para contener el repunte de casos positivos de Covid-19 en el estado.

Insistió que por el momento la entidad se mantiene en semáforo naranja, “así nos hemos mantenido prácticamente desde el mes de septiembre, pero el riesgo ahora es catalogado como riesgo alto, por eso hago un llamado a que respetemos las medidas sanitarias”.

López Hernández lamentó el hecho de que muchos tabasqueños aprovecharon las fiestas de fin de año para irse a divertir a estados vecinos, sin guardar las medidas sanitarias, aunque confió que en las próximas semanas se pueda estabilizar la curva de contagios del Covid-19.

“Estamos en permanente comunicación, aunque se dio mucha movilidad, no critico, pero muchos en lugar de quedarse en nuestras casas aprovecharon el fin de año para irse a celebrar a estados vecinos, a divertirse, ni siquiera guardaban las medidas sanitarias y esa movilidad no ayuda”, recalcó.

Debido a ello, dijo se revisará el decreto por el que se determinaron medidas restrictivas para reducir la movilidad en el mes de diciembre y el martes o miércoles será actualizado con nuevas disposiciones.

En lo que respecta a las vacunas, dijo que es posible que antes de que termine el mes de enero se puedan tener las primeras dosis para iniciar la vacunación con el sector salud.

