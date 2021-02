Una firma frena condonación de adeudos de luz en Tabasco

Villahermosa, Tabasco.- El gobernador Adán Augusto López Hernández reconoció que falta una firma en el acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la condonación de la deuda de los usuarios tabasqueños.

Dijo que el convenio está en trámite en la Ciudad de México y que dará a conocer el documento para que los ciudadanos revisen los detalles; sin embargo, no dio una fecha para hacerlo. “Sí, está pendiente de una firma que se está recabando en la Ciudad de México, y en ese momento lo haremos público”.

El 2 de febrero, el gobernador anunció que su gobierno había llegado a un acuerdo con CFE para condonar el adeudo de 11 mil millones de pesos que tienen más de 600 mil usuarios tabasqueños.

Tras el anuncio, los partidos de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional acusaron que ese convenio es un acto anticipado de campaña, además de que el expresidente del Colegio de Abogados Tabasqueños, Sergio Antonio Reyes, dijo en que es un documento imperfecto y no válido, pues no está firmado por las partes que contrata, por lo que es opaco porque no se conoce y por tanto no se sabe el alcance real, su contenido y a qué se obliga el estado.

“Se ha dicho que el Gobierno estatal asume una deuda de dos mil 40 millones de pesos, pero no sabemos en qué condiciones de pago. La contratación de deuda debe ser aprobada por el Congreso del estado, entonces no basta que lo firme el gobernador sino también tendrían que aprobarlo los legisladores en términos del artículo 36 de la Constitución local”, insistió el expresidente del Colegio de Abogados Tabasqueños.

En respuesta, el gobernador señaló que no es necesario que el acuerdo reciba el visto bueno de la actual Legislatura, ya que “se trata de un acuerdo entre el Gobierno del estado y la CFE”.

En tanto, el gobernador consideró que es innecesario extender una constancia de no adeudo a cada beneficiario, pues los términos constan en el convenio y la condonación de la deuda se verá reflejada en los recibos.