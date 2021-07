Tamaulipas descarta caso de hongo negro; investigan bacteria

La Secretaría de Salud de Tamaulipas he descartado la presencia de hongo negro en una paciente hospitalizada en el sur de la entidad.

Ayer, el jefe de posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Raúl de León, informó que había sido detectado en Tamaulipas un caso de hongo negro en una paciente de 59 años de edad, cuyo estado de salud es considerado como grave.

La Secretaria de Salud en la entidad, Gloria Molina Gamboa, declaró a EL SOL DE TAMPICO que la presencia de hongo negro ha sido descartada en la mujer.

“Se descarta -oficialmente no hay casos de hongo negro en Tamaulipas- no, no hay”, declaró.

Gloria Molina Gamboa, titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas | Cortesía: SST

Explicó que los estudios realizados a esta persona han señalado la existencia de la bacteria staphylococcus aureus.

“Se trata de una paciente positiva a Covid-19 y que está en estudio por mucormicosis, es decir, no es una infección por hongos, los cultivos practicados han dado como resultado la presencia de la bacteria staphylococcus aureus”, informó a esta Casa Editora.

Salud IMSS descarta caso por hongo negro en paciente de Edomex

La paciente sospechosa, quien padece diabetes tipo 2 en descontrol crónico e insuficiencia renal crónica fue internada en un hospital privado el 20 de junio, desde entonces ha ingresado en una ocasión al quirófano.

Familiares de la mujer realizan actividades como rifas y loterías por medio de redes sociales para hacerse de recursos para el tratamiento de esta rara enfermedad.

El hongo negro afecta a un paciente inmunodeprimido, se localiza en tierra, en aire, afecta senos paranasales, cerebro y pulmones.

Hasta hoy se han reportado dos casos de hongo negro en Oaxaca y un brote de la India con más de 8 mil 800 casos, algunos relacionándose con pacientes recuperados de Covid-19 que enfrentan un cuadro de inmunosupresión.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De igual forma, se ha detectado que la bacteria staphylococcus aureus, se desarrolla en pacientes que sufrieron una baja en sus defensas y su tratamiento se basa en el suministro de antibióticos aunque ello depende de la gravedad del caso.