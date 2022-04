Tamaulipas refuerza filtros contra migrantes por exigencia de Texas

Tamaulipas reforzó los filtros contra la migración ilegal con la intención de cumplir con el compromiso entablado con el gobernador de Texas, Greg Abbott, para disminuir los cruces de indocumentados en la frontera con Estados Unidos.

El titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, Gerardo Peña Flores, anunció en rueda de prensa que Tamaulipas atiende la petición de Texas, principalmente en la frontera chica donde el paso ilegal es masivo.

“Tamaulipas va a cumplir el compromiso que hizo con el gobierno de Texas de establecer estos filtros de seguridad, ya lo estamos haciendo, cada vez que detectemos personas en esta calidad vamos a detenerlos y los vamos a poner a disposición del Instituto Nacional de Migración”, anunció en rueda de prensa, donde mostró videos de migrantes cruzando en esta frontera que les compartieron autoridades texanas.

“Cada persona que están viendo ustedes -en los videos- ahí significa un jugoso negocio para los generadores de violencia”, añadió el funcionario estatal.

El viernes 15 de abril el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca firmó un acuerdo de colaboración con el mandatario de Texas para regresar el flujo normal del paso de transportistas en los puentes, por lo que se comprometió a frenar el cruce ilegal de migrantes.

Los filtros y las rutas

El secretario de Seguridad Pública, José Jorge Ontiveros Molina, informó que actualmente hay filtros en el acceso a Tamaulipas desde El Moralillo, en el Puente Tampico, en la entrada por San Luis Potosí, así como en los accesos de Matamoros y Reynosa, aunque el compromiso con Texas es prestar atención especial en apoyo de la ubicación de migrantes.

Destacó que aunque la rutas de trasiego son numerosas, desde Miguel Alemán prácticamente se puede cruzar el río Bravo caminando, lo que aumenta el interés de que los migrantes partan desde esa zona.

“Más de 10 rutas de aproximación de Nuevo León hacía la frontera chica que es el área de conflicto para el tema de migrante, hemos tenido represalias por parte de los grupos delictivos”, precisó.

Invitan a migrantes a no pasar por Tamaulipas

Peña Flores pidió a los migrantes evitar el viaje en el territorio de Tamaulipas debido a la falta de condiciones para recibirlos.

“De invitarle a quienes buscan llegar a los Estados Unidos a que no pasen por Tamaulipas(...) hemos visto en Reynosa donde se han hacinado -los migrantes- en la Plaza de la República situaciones de insalubridad”, enfatizó.

Urgió al Instituto Nacional de Migración para que se equipen con personal y tecnología que les permita inhibir el cruce los migrantes.

“Vamos a detener a todos esos autobuses que no sean de línea y que traigan a personas que cumplan con este tipo de características”, sostuvo.

Reclaman participación federal

Apuntó que aunque no es responsabilidad del Estado atender el conflicto y sí de la Federación, fue necesario atender la demandas del gobernador de Texas.

“No hay mucho argumentar cuando se demuestra que este es el volumen de personas que van cruzando de madrugada y que desafortunadamente, las autoridades a cargo de detener este tipo de flujos migratorios no atienden, no hacen nada o hacen como que no los ven”, señaló.

Destacó que el tema del comercio internacional también debió ser atendido por las autoridades federales, pero fue el Estado quien hizo el acuerdo en el que se incluía reforzar filtros contra migrantes a petición de Texas.

