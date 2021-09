Colectivos de búsqueda temen asistir a campo de exterminio en Nuevo Laredo

Ante el riesgo que podría representar asistir, los buscadores de personas desaparecidas temen acudir a la zona del campo de exterminio recién localizado en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

El hallazgo de este sitio, en el municipio fronterizo de Tamaulipas, genera incertidumbre entre los colectivos de búsqueda quienes buscan acudir a indagar sobre el extravío de personas. Los involucrados aseguran que por el momento el sitio no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias.

"No hemos contemplado ir, por seguridad, siento que ahorita está muy feo para allá”, puntualizó Daniela Romo Ibarra que desde hace 4 meses vive entre el horror y la esperanza al buscar a su esposo Azael, desaparecido en ese tramo conocido como "Del Terror".

De acuerdo con los colectivos de búsqueda en Nuevo León, se estima que existen 30 casos de personas que haber desaparecido en Tamaulipas, sin embargo, aún no consideran acudir al campo de exterminio.

Conductor de Uber desaparece con otras 7 personas

Azael Briones Martínez, de 35 años quien fungía como conductor de Uber, desapareció sin dejar rastro cuando viajaba con rumbo a Coahuila sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Junto al conductor desaparecieron siete personas más sin saber qué ocurrió con ellas.

Su esposa Daniela aún no sé explica cómo es que una persona puede desaparecer de esta forma.

“No han encontrado la camioneta ni a él, ni a las personas que iban con él, no hay nada como si hubieran desparecido por magia, no es posible que ni la camioneta encuentran”, declaró a El Sol de Tampico.

El Tramo del Terror

La última vez que se tuvo contacto con él fue cuando iba sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, tramo conocido como ”Del Terror” o “De la Muerte”, calificativo que confirma la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) quien señaló que de octubre de 2020 a la fecha han desparecido 71 personas.

“Mi esposo desapareció el 9 de junio de este año, ya va a cumplir cuatro meses, él trabajaba en Uber, lo contratan a un servicio en Monterrey iba rumbo a Ciudad Acuña y en ese tramo pierdo comunicación con él, tiene 35 años”, relató Daniela quien forma parte del colectivo Buscadoras de Nuevo León.

Se trabaja de mano con la Fiscalía

Ante la desaparición de Azael, su esposa interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Nuevo León donde pidió la colaboración de la Fiscalía de Tamaulipas.

“Ya está la colaboración pedida a Tamaulipas, a Ciudad Victoria, van lento pero creo que sí van trabajando. No creo que sea posible -que no encuentren ni la camioneta- no son un estado demasiado grande como para no darse cuenta”, señaló.

Está a la espera de que las autoridades tamaulipecas proporcionen vídeos que muestran la última ubicación de su esposo.

“Según están trabajando en conjunto, las muestras ya están todas tomadas, ya según las tienen la Fiscalía de Tamaulipas, nada más estoy esperando, la Fiscalía de Tamaulipas se había comprometido en checar cámaras y eso esta pendiente”, informó.

“No han verificado las cámaras del negocio donde el terminó su ubicación en tiempo real. Esa es una prueba de quién se lo llevó o a quien buscar o por dónde andan las personas que se lo han llevado”, sostuvo.