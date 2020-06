Temen que Volkswagen Puebla sea fuente de contagios

PUEBLA. Alrededor de 70 trabajadores de Volkswagen, en la armadora de Puebla, resultaron positivos a Covid-19 después de las pruebas rápidas que realizó la empresa alemana en el regreso a sus actividades, los cuales fueron aislados por un periodo de 14 días y la mayoría de ellos son asintomáticos.

Así lo informó la armadora a través de un comunicado de prensa, en el que señala que del total de trabajadores que han acudido a la planta en estos días, el 98 por ciento resultó negativo y el dos por ciento restante dio positivo a las pruebas de coronavirus.

Sociedad

“Del total de las personas que laboran dentro de la planta de vehículos de Puebla, más del 98 por ciento de los colaboradores han arrojado como resultado no presencia del virus activo; es decir que se constata que no es portador de forma activa del virus causante del Covid-19. El poco menos del 2 por ciento restante ha sido canalizado a un protocolo de resguardo domiciliario por un periodo de 14 días, durante el cual serán monitoreados para conocer de la evolución de su estado de salud, asimismo se confirma que la mayoría de estos colaboradores son portadores asintomáticos de Covid-19”.

De acuerdo con la última información oficial del director de Comunicación y Asuntos de Gobierno, Mauricio Kuri Curiel, el pasado lunes se se incorporó el 25 por ciento de los 15 mil trabajadores para las tareas de capacitación y mantenimiento previo al arranque de la producción, lo que representa alrededor de tres mil 750, y cuyo 2 por ciento se traduce en 75 empleados.

Ante el incremento exponencial de casos de Covid-19 y a la par la reanudación de actividades en la industria automotriz, de la construcción y del comercio, el gobernador Miguel Barbosa Huerta exhortó a estos sectores a “hacer un esfuerzo final” y regresar al confinamiento.

Al dar a conocer que durante este fin de semana hubo mil 59 nuevos contagios de Covid-19 y que el nuevo promedio de casos diarios supera los 300, el mandatario pidió incluso de forma directa a las empresas Volkswagen y Audi cumplir con los decretos y permanecer en confinamiento hasta que haya condiciones para reanudar sus actividades.

Volkswagen elaboró un protocolo para trabajadores que incluye uso de gel, cubrebocas, termómetro, transporte de personal con sana distancia y sanciones para quien no las cumpla / Foto: Archivo El Sol de Puebla

Barbosa Huerta exhortó a todos los sectores sociales y económicos a hacer un “Pacto Comunitario”, sobre todo en la zona conurbada, que es donde más se registran casos de Covid-19, para que todos se hagan responsables de crear condiciones de control, volver al confinamiento, mantener la sana distancia y hacer uso del cubrebocas.

Reiteró que no hay condiciones para el regreso de las actividades productivas y las empresas y negocios están presionando para abrir, no obstante, de continuarcon esta tendencia, en unos días no habrá forma de resolver esta crisis de salud en el sistema hospitalario.

Se debe mencionar que las armadoras de autos reanudaron sus actividades este lunes con un 30 por ciento de su planilla laboral, esto pese a que el gobierno estatal emitió desde hace dos semanas un decreto en el que se señala que no hay condiciones porque Puebla se mantiene en semáforo rojo por contagios de Covid-19.

OPERA AUDI SIN RECLAMO

Trabajadores de Audi México regresaron el lunes a la planta de San José Chiapa para reanudar la producción de vehículos, con el 30 por ciento de su plantilla laboral y con una serie de medidas sanitarias para evitar que se incrementen los casos de Covid-19.

Este regreso fue anunciado desde el pasado jueves por el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi de México (SITAUDI), que a través de un comunicado informó que sería un retorno escalonado con el 30 por ciento de su plantilla laboral, que significa poco más de mil 500 empleados. La empresa señaló que no han recibido reclamo por parte del gobierno estatal, que según su decreto del gobernador no era recomenable la reactivación de la industria automotriz y la de la construcción.

República Instalan cerco sanitario anti-Covid en Volkswagen Puebla

Trabajadores y proveedores llegaron a la planta donde pasaron por un filtro de sanidad para garantizar que el virus no ingrese a su lugar de trabajo. En la entrada de la planta, la empresa encargada de la seguridad de Audi no permitió el acceso de medios de comunicación ni ofreció una postura sobre la reanudación de actividades de forma escalonada.

El regreso a las actividades se dio a pesar de que este fin de semana se registró el número más alto de contagios por Covid-19 en Puebla con más de mil casos nuevos en este fin de semana. Con información de Elena Domínguez