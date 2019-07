Tijuana, la ciudad más violenta del mundo en 2018 hace eco en EU

El medio estadounidense, USA Today retomó el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2018 divulgado este marzo por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal donde destaca a Tijuana en el primer lugar.

La información retomada por Usa Today se detalla que Tijuana ha sido una de las ciudades más violentas en México, sin esperanza de que disminuyan los números de muertes. Afirman que tan sólo al iniciar el año se asesinaron a tres personas y en el 2018 se registraron 2 mil 640 muertes violentas.





The 50 most dangerous cities in the world https://t.co/4DdLrXziG1 via @usatoday — Víctor Hugo RA (@verdhugo_zen) July 29, 2019

Dentro de los 10 lugares más peligrosos del mundo aparecen cinco ciudades mexicanas: en el segundo lugar Acapulco, en cuarto Ciudad Victoria y en el quinto sitio, Ciudad Juárez.

Otras ciudades de México que están en el informe son Irapuato, Cancún, Culiacán, Uruapan, Ciudad Obregón, Coatzacoalcos, Celaya, Ensenada, Tepic, Reynosa y Chihuahua.

Un hecho alarmante es que la mayoría de las ciudades que están en la lista son lugares de Latinoamérica con 41 sitios. Los países con más localidades en la lista son México, Venezuela y Brasil.

Por otra parte, en los datos se señalan a 4 ciudades de Sudáfrica y cinco del país vecino, Estados Unidos.

