Tijuana, la última esperanza para una madre colombiana

Luz Dary Calderón, de nacionalidad colombiana, llegó a la última parada en la travesía para encontrar a su hija Alia Vanessa Uribe Calderón.

"Estoy muy triste también porque se está acercando la hora de que se termina mi búsqueda y no llevo ningún resultado", comentó.

Envuelta en la bandera de su país en la que muestra el nombre y la fotografía de Alia Vanessa, contó tras su llegada a Tijuana como parte de la Brigada Internacional de Búsqueda que su hija desapareció el 30 de noviembre del 2013 en Morelia, Michoacán.

"Ella vino como turista, vino a Cancún pero no sabemos por qué motivo visitó Morelia. Un día cualquiera me dijo: 'Mami estoy en una ciudad muy peligrosa, no puedo hablar mucho'. A mí me dio mucho desespero", dijo.

Luz Dary Calderón comentó que hay una denuncia formal en Morelia que nunca prosperó, y una más en Ciudad de México donde la atención de las autoridades fue mínima, aunque en ninguna hay resultados.

Respondió que la embajada de su país se ha puesto en contacto con ella últimamente, pero le han dicho "que no pueden hacer nada".

"Yo solamente estoy a lo que pueda hacer con los colectivos porque son los únicos que me han colaborado", apuntó.

