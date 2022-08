Trabajadores de Tampico denuncian abusos en la nueva Refinería en Dos Bocas, Tabasco

Los camiones llenos de trabajadores de la industria metalmecánica salen del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz para que vayan a laborar en las obras de la nueva Refinería en Dos Bocas, Tabasco, este boom de contratación de mano de obra trae cosas positivas, pero también abusos de los que busca sacar provecho de esta gran actividad.

No todo es color de rosa, ya que los trabajadores que van a ese estado deben enfrentarse a los abusos de algunos habitantes en esa entidad y de los sindicatos, compartió Adrián Rangel, secretario del sindicato de la industria metalmecánica.

“Desde soldadores, paileros, tuberos, pintores, electricistas, maniobristas, diversos oficios y especialidades se han ido a trabajar allá, estimamos que son más de mil obreros de esta zona que han estado trabajando en diferentes tiempos en la construcción de la nueva Refinería Dos Bocas en Tabasco”, aseguró el representante sindical.

Apenas este fin de semana salieron de Mata Redonda, Veracruz a unos minutos de Tampico, dos camiones con 120 gentes rumbo a Tabasco para ser contratados en las obras, informó Rangel.

“Afortunadamente hay trabajo para ellos, esa es la parte positiva de esto, que hay empleo y les pagan bien, pero la parte negativa son los abusos y la falta de supervisión de las autoridades competentes que los han dejado solos en ese sentido”.

Sufren abusos los trabajadores foráneos en Tabasco

Por ejemplo, si alguien va a hacer una prueba de trabajo, el trabajador tiene que pagar hasta 3 mil pesos por hacer una prueba para quedarse a laborar, señaló que es un abuso por parte de los sindicatos.

“Son siete sindicatos los que trabajan ahí y de esos ninguno hace nada por el trabajador, han abusado mucho del obrero y lo siguen haciendo, hacemos un exhorto a la Secretaría del Trabajo para que estén presentes, se supone que para eso les pagan, pedimos qué no quiten el dedo del renglón, porque si la Secretaría del Trabajo no defiende a los trabajadores quién lo va a hacer, si los sindicatos que están ahí parece que están en contra de los trabajadores”.

Otro abuso que destacó el líder de los trabajadores es el costo de la vida en Tabasco, ya que hay una burbuja inmobiliaria en los costos de rentas que se han ido por las nubes, así como otros servicios como alimentación, lavandería y taxis.

“Les cobran muy caro la estancia, se habla de que una casa vale hasta 25 mil pesos por un departamento pequeño, se han elevado los valores de renta, porque la gente de ahí abusa, durante mucho tiempo no tuvieron una fuente de ingresos, porque estuvo parado toda la actividad petrolera. Pero ahora que se ha reactivado por la obra de Dos Bocas, están abusando y siempre la gente del sur del país siente como que se les debe algo y ahora nos están cobrando demasiado y eso se ve en todo en comida, está así todo, no les importa que seamos también mexicanos y obreros”.

Agregó que el trabajador foráneo llega a ese lugar, porque quiere trabajar, el proyecto está ocupando mucha gente de la zona sur de Tamaulipas, en la bolsa de trabajo de la zona norte de Tampico se ha llevado muchísima gente a trabajar allá.

“Nosotros no tenemos la culpa que tengamos que movernos de nuestro lugar para poder trabajar, o que ellos sean un estado donde antes no había nada de movimiento, no se trata de que abusen, hacemos un llamado de que somos seres humanos y mexicanos, queremos que la Secretaría del Trabajo haga su labor acercando la fuente de empleo, pero también pedimos que se pongan las pilas, debe de haber reglas y un orden”.

Destacó que las condiciones en Tabasco no son las mejores para trabajar y que “en ningún lugar de la República los han tratado tan mal, es lo que también queremos exponer”.

