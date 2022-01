Trabajadores del SNTE en Hidalgo van a paro por falta de pagos

Aproximadamente 700 mil alumnos de Hidalgo, de escuelas públicas de educación básica y media superior, no tuvieron clases este lunes, ya que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 15 de Hidalgo, inició un paro de labores por incumplimiento, señaló, de pago de bonos a jubilados y aguinaldo a trabajadores homologados.

Luis Enrique Morales Acosta, secretario general del gremio, informó que iniciaron paro de labores aproximadamente 44 mil trabajadores activos, entre docentes, administrativos y trabajadores de apoyo a la educación de toda la entidad.

La suspensión de trabajos se llevó a cabo no sólo de forma presencial, en los centros de trabajo donde ya había asistencia física, sino también de forma virtual, en escuelas de educación especial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y algunos centros de educación superior, como los institutos tecnológicos.

En la entidad, oficialmente, suman siete mil 776 escuelas de nivel básico, más CBTIs, CBTas, CTis y otros de enseñanza tecnológica, principalmente. Morales Acosta informó que, para evitar el paro de labores, el asunto fue tratado desde los primeros días del 2021 con la autoridad educativa, para que hubiera tiempo suficiente y poder prever la erogación.

Sin embargo, dijo, de última hora nos dieron aviso que el Gobierno Federal no envió el recurso al Gobierno de Hidalgo. En total, dos mil 820 trabajadores homologados no han recibido su aguinaldo, correspondiente a 50 días, así como 15 mil 791 jubilados que no han recibido su bono de fin de año, de seis mil 500 pesos cada uno. La Sección 15 del SNTE anunció el paro desde el pasado fin de semana.