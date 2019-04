Si no hay acuerdo se aplicará tarifa de 19 pesos en transporte, advierte El Bronco

Monterrey.- El gobierno estatal de Jaime Rodríguez advirtió a los usuarios que si no hay un consenso en lo referente a nuevas tarifas de transporte, aplicará un acuerdo de septiembre pasado que contempla alzas superiores.

Pidió que el usuario y el transportista, que son como un matrimonio, se pongan de acuerdo. "Si el usuario no reconoce y no está de acuerdo en algo, entonces tendremos que aplicar el anterior, y yo no quiero hacer eso".

Política El Bronco aumenta tarifas del transporte en Nuevo León

En septiembre de 2018 el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad aprobó un aumento inicial de un peso para el cobro en efectivo y con Tarjeta Feria, (prepago) más deslizamientos periódicos que llevarían la tarifa a 19 pesos al final del sexenio, en octubre del 2021.

"El acuerdo anterior no lo aplicaré, si no se ponen de acuerdo, tendré que aplicarlo", dijo El Bronco, quien solicitó comprensión a los usuarios pues de lo contrario, se iría a la quiebra el sistema de transporte

"Pido comprensión al usuario, es algo que no podemos detener. El usuario y el empresario son como un matrimonio, y ahorita están con dificultades porque al empresario no le alcanza: el diésel se fue demasiado caro, los intereses que tienen que pagar por el financiamiento que tienen se fue demasiado caro”.

"Si decimos así se queda todo, los vamos a llevar a la quiebra. El usuario debe entender que por tres años no les hemos aumentado la tarifa, es más, les redujimos la tarifa periférica", explicó.

Ahora el Estado tiene una nueva propuesta que no contempla un aumento inicial al pago con tarjeta, pero sí de 2 pesos al pago en efectivo.

República Taxistas pelean concesiones

El deslizamiento en ambos casos iniciaría en seis meses, supuestamente sólo en las rutas que cumplan los condicionamientos del Gobierno, y al final del sexenio la tarifa podría llegar hasta 18 pesos, en rutas periféricas no las de la zona metropolitana.

El gobierno citará a reunión al Consejo de Transporte en estos días, pero, reiteró el gobernador, sin consenso, no convocará al CETyV y se aplicará el acuerdo de septiembre. "No tiene caso ir a un Consejo en el que podamos tener polémica por algo, prefiero que sigamos en la negociación".

La tarifa actual es de doce pesos en efectivo y apenas unos centavos menos con tarjeta de prepago, aunque en municipios llamados periféricos un poco fuera de la zona metropolitana algunos cobran hasta 18 pesos.