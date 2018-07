Tras crimen de la niña Ana Lizbeth, El Bronco insiste en pena de muerte

Tras el crimen cometido contra la niña Ana Lizbeth de ocho años de edad ocurido en Nuevo León, el excandidato presidencial Jaime Rodríguez, El Bronco insistió en aplicar la pena de muerte para evitar que feminicidas y secuestradores atenten contra la ciudadanía.

Yo he planteado la pena de muerte en este tipo de casos y sigo insistiendo y seguiré insistiendo que para que México se tranquilice, para que ya nadie asesine a una mujer, viole a un niño o secuestre a alguien, se tiene que poner la pena de muerte.

El Bronco

El ex contendiente por la presidencia, asumió que "siempre he dicho que las leyes son demasiado laxas, es increíble que los jueces liberen a quienes tienen y cometen un delito, porque la ley así está; no porque el juez decida que se tenga que liberar".

Luego de darse a conocer el asesinato de la menor de edad, el gobernador de Nuevo León, celebró la localización del principal sospechoso. En sus redes sociales agradeció el apoyo de sus seguidores por la difusión de la información y quedó a la espera de justicia por parte de las autoridades.

Gracias al apoyo de todos ustedes por difundir en sus redes sociales y al de la fiscalía de Nuevo León se logró localizar al principal sospechoso del lamentable caso de Ana Lizbeth. Ahora nos queda esperar que la justicia sea quien se encargue del resto. Seguimos al pendiente.. pic.twitter.com/WMA0y76rYT — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 19 de julio de 2018

