Tras detención de su madre, El Marro reaparece en video al borde del llanto

Luego del intenso operativo por parte de autoridades de Guanajuato y de la Sedena, que dejó 26 detenidos y autos incendiados, José Antonio Yépez, El Marro reapareció en un video que fue difundido en redes sociales.

Al borde del llanto y sintiéndose acorralado aseguró que seguirá con la lucha aunque se quede solo, además agradeció a las personas que lo han ayudado a él y a su familia.

“Gracias ante todo y yo siempre voy a estar con ustedes, siempre los voy a apoyar, siempre me voy a rajar a bandera; por un tiempo le vamos a arriar aunque me quede solo, aunque me quede solo como un pinche perro, me les voy a aferrar”.

En la grabación de un minuto con 15 segundos y con la voz entre cortada, el líder huachicolero agradeció el apoyo de quienes incendiaron los vehículos en los municipios de Juventino Rosas, Villagrán y Celaya, para que él pudiera escapar del operativo realizado por autoridades.

“Buenas tardes banda, de ante mano les agradezco machín por el apoyo. A todas las mujeres, a todos los municipios de aquí alrededor, por el apoyo que le están dando a mi familia. Sé que no hay palabras pa’ agradecerles, no hay palabras pa’ agradecerles y yo lo que les puedo decir es que les agradezco de a madre, de a madre y sí quisiera que me echaran la pinche mano un poco más pa’ arriarle”.

Sentado en un banco vistiendo pantalón de mezclilla, sudadera negra y en lo que parece el jardín , el video fue difundido en redes sociales.

"El Marro", líder del Cártel Santa Rosa de Lima, acérrimo rival del "Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, aparece en un video pidiendo apoyo a su base.



Lo hace al borde del llanto, justo cuando trasciende que fuerzas federales AHORA SÍ lo tienen cercado, ¿será? pic.twitter.com/TEfA7yfmYb — Oscar Balmen (@oscarbalmen) June 21, 2020

El operativo “Golpe de Timón” con el que autoridades estatales y federales pretenden capturar al líder del cártel de Santa Rosa de Lima, inició hace 15 meses, sin embargo, su captura no se ha logrado y únicamente han debilitado su estructura capturando a familiares y jefes de sicarios

Mamá de El Marro, entre los detenidos

Entre los 26 detenidos que hubo el sábado tras la jornada violenta en la región Laja-Bajío, había familiares de José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, líder del grupo delictivo de Santa Rosa de Lima, donde incluso su madre es una de las detenidas.

Durante la noche del sábado, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, informó sobre la detención de 26 personas: 17 mujeres y nueve hombres, todas ellas presuntamente integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima, durante un operativo realizado en la zona Laja-Bajío; así como el aseguramiento de armas, municiones y vehículos.

Con información de El Sol del Bajío