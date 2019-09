Tras joven ahogada en alcantarilla, piden destitución del director del JAPAC en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Que una joven de 17 años haya muerto por una alcantarilla destapada y que no se haya tapado por negligencia, obliga a destituir al director general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC), Jesús Higuera Laura, porque a esta dependencia le compete hacer estos trabajos y no puede argumentar que no cuenta con recursos para ello, demandó el Colegio de Abogados Manuel Lazcano y Ochoa.

Norberto Chaidez, presidente de este colegio, acompañado del socio Manuel Lazcano, incluso consideró que simplemente por vergüenza debería renunciar Jesús Higuera Laura.

El Colegio de Abogados Manuel Lazcano y Ochoa, dijeron, está atento a los problemas sociales, y en la muerte de una joven de 17 años por haber sido tragada por una alcantarilla abierta implica un problema social, expuso.

"Si la JAPAC no deja pasar un día para cortar el agua a quienes no pagan el recibo a tiempo, expuso, la sociedad también le debe exigir que con la misma prestancia, repare lo que tenga que reparar y no deje pasar el tiempo de manera negligente".

El problema que se ve, dijo, es que por toda la ciudad hay alcantarillas destapadas y esta paramunicipal no hace nada.

Tanto Norberto Chaidez como Manuel Lazcano explicaron que se hace esta demanda de manera pública porque no tiene caso presentársela al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, ya que "éste ha demostrado hasta la saciedad que es un funcionario gris, ineficaz e inepto".

En el caso de la JAPAC, expusieron que no necesariamente ofrecen un buen servicio de agua potable porque nunca se suspende, pues una fortaleza de Culiacán es que tiene tres ríos y además recibe agua de otro más, que es el San Lorenzo, de manera que sería algo contradictorio que los habitantes de Culiacán no contaran con agua potable.