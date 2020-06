Tras la muerte de Fátima en la Guardería ABC, su mamá estudió leyes para buscar justicia

En memoria de su hija Fátima Sofía, quien falleció el 5 de junio de 2009 en el incendio suscitado en la Guardería ABC, Julia Isabel Escalante Barrios decidió entrar a la Licenciatura en Derecho para buscar justicia por su niña.

Para que tragedias como lo ocurrido en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, no vuelvan a suceder nunca más, Julia Isabel, de 46 años, se propuso terminar la carrera de Derecho en la Universidad de Sonora (Unison) para conocer más las leyes que rigen al país y hacer justicia por los 48 menores que perdieron la vida por un incendio.

Sociedad ¿Quiénes son los ministros que resuelven el caso Guardería ABC?

“Una vez me sentí un poco más tranquila, mi duelo más llevadero y fue cuando decidí entrar a la carrera de Derecho, porque me quedaba claro que tenemos que empujar, hacer fuerza, me resisto a creer que siguen pasando estas tragedias, desafortunadamente después del 5 de junio ha habido más de 100 niños fallecidos en alguna estancia infantil, donde debería ser un lugar seguro para nuestros hijos y siguen cometiendo injusticias y faltas a la seguridad del niño”, expresó.

Por tratarse de menores que fallecieron y sufrieron quemaduras de tercer grado por un incendio, confiaba que el sistema de justicia en México iba a hacer su trabajo de una manera eficaz, pero lamentablemente después de 11 años ha sido todo lo contrario.

“Al principio no le veía mayor problema a la impartición de justicia, aun tratándose de que estaban involucrados altos funcionarios, gente con mucho poder, político y económico, pero era evidente. Además, la sociedad en general, tanto en México como a nivel mundial estaban muy pendientes del caso y muy dolidos, entonces mi sorpresa y la de muchas familias que estuvimos involucradas en el proceso desde el inicio siempre estuvimos muy activos, fue cuando nos dimos cuenta que la realidad es muy diferente a estos 11 años que llevamos en búsqueda de la justicia”, contó.

Su pequeña que falleció a los dos años y cuatro meses de edad en el 2009, es el principal motor que motiva a Julia Isabel para levantarse cada día a cumplir con sus materias universitarias, pues tiene fe y esperanza de que algún día hará justicia por ella.

“El que esté dispuesta a sentarme en pupitre con jóvenes de 20 años no ha sido complicado, porque me ha gustado mucho, pero sí tengo otros dos pequeños, ya soy una persona adulta; me ha gustado mucho la carrera de Derecho, estoy enamorada de la licenciatura, las leyes son perfectas en nuestro sistema. Tengo nociones de lo que es derecho y cuando sucedió la tragedia desconocía la práctica, la realidad del sistema de justicia penal mexicano, cómo funcionaba, qué tan efectivo era, aun cuando yo escuchaba noticias donde había muchas injusticias”, dijo.

Cabe mencionar que Julia Isabel es profesionista y egresada de la Licenciatura de Administración, donde llevó algunas materias relaciones con la carrera de Derecho, debido a esto ya tenía conocimiento previo; sin embargo, su interés por conocer la práctica es de gran importancia para lograr su objetivo inicial.

“Me resisto a que esto deba seguir pasando, es decir, que un padre y una madre confíe su hijo porque no tiene otra opción, tiene que salir a trabajar a una institución donde dicen que manejan los mejores estándares de seguridad y resulta que cuando van por él ya no está, es lo que nos pasó a nosotros y ha sido muy doloroso y eso no debe seguir pasando”, mencionó.

A su vez, explicó que cuando las clases eran presenciales procuraba tener el mismo horario que sus hijos, aunque su esposo y familia siempre la han apoyado para que no deje de asistir a sus clases, pues no solamente es interés por obtener un título, sino cumplir sus objetivos.

“Mi compromiso como mamá de Fátima, al pensar que en algún momento y por algún sentido se nos escogió como padres de estos niños que iban a estar muy poco tiempo con nosotros, tiene que haber un sentido, le encontramos un sentido a esto para poder seguir funcionando y es evitar mayormente que esto siga sucediendo y la mejor manera es involucrarse en el sistema de justicia penal y no lo podemos hacer de otra manera más que conociendo cómo funciona”, agregó.

Asimismo, aseguró que ella y el resto de los padres de familia que perdieron a sus niños en el incendio de la Guardería ABC y quienes sufrieron heridas graves en sus cuerpos para toda la vida, seguirán en lucha para obtener alguna respuesta y hacer justicia.

“Hasta que mis fuerzas se agoten seguiré luchando, hay mucho por hacer en el caso, ahorita hay amparos que tiene la Suprema Corte, estamos esperando el tema penal que esperamos que no pase de este año para que resuelva la Corte y una vez decidir si nos vamos a instancias internacionales, porque este tiene que ser un precedente para otros casos”, añadió.

Por otra parte, Julia Isabel considera que las autoridades estatales y federales han hecho cada vez un poco más el esfuerzo para que el caso no quede impune, sin embargo, falta un largo camino por recorrer; además, comentó que tanto los padres, como la sociedad misma debe estar más alerta y exigir mayor seguridad para los menores.

“Seguimos muy atentos y alertas a la cuestión de la impartición de justicia, que como mexicanos tenemos el derecho de exigir y de vivir en una país con mayor seguridad, con mayores garantías a nuestros derechos que nos asiste la ley, me gustaría decirles a las personas que hay mucha oportunidad para estudiar varias carreras, sobre todo en México y que la edad no es un impedimento”, puntualizó.

Por último, agregó que cuando las familias que pasaron por una situación similar, donde perdieron a sus hijos, se unen, pueden lograr muchas cosas y hacer justicia por ellos.

Lamentablemente este 5 de junio los padres de familia y la sociedad no podrán marchar debido a la contingencia sanitaria actual que se vive por el Covid-19, aunque probablemente visiten el panteón o realicen oraciones desde sus casas.