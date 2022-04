Extracción de piedra basáltica, para Tren Maya, pone en peligro a zona protegida de Veracruz

Ambientalistas han alertado sobre la extracción de piedra basáltica de Balzapote, localidad situada en el Municipio de San Andrés Tuxtla, desde hace un año, que presuntamente sería destinada para el Proyecto del Tren Maya del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La obra del Tren Maya ha sido criticada por asociaciones civiles por los riesgos e impactos ambientales a todo el sureste mexicano, zona de alta riqueza biológica e importancia para la conservación y protección de la selva maya, del acuífero y de la biodiversidad.

Eduardo Álvarez Ríos, integrante de la Asociación De Defensores del Medio Ambiente de Los Tuxtlas (DEMATAC) advierte que se autorizó la explotación de material pétreo en una reserva de la biósfera “para otro proyecto ecocida como es el Tren Maya”; autoridades ambientales del estado como la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) han evitado tocar el tema.

Rememora que en 2014 se inició un proyecto de extracción por la empresa Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver); sin embargo, en aquel entonces, se detectó, y aunque la misma dirección de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), no estuvieron de acuerdo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concedió los permisos.

Derivado de ello, se inició un movimiento de rechazo, entre estos de la Asociación Civil Defensores de los Tuxtlas A.C. y al que se sumaron otras organizaciones como Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) con lo que se logró frenar el proyecto, mismo que hace un año habría sido retomado.

“Formamos un grupo entre todas las asociaciones que se llamó La roca, No se toca, una red organizada para la conservación ambiental, en aquel entonces logramos detener el proyecto porque estábamos con los tiempos bastante holgados, ellos estaban convenciendo apenas a la comunidad, ya los habían convencido a los ejidatarios, de hecho, nos los echamos de enemigos porque de alguna manera logramos parar el proyecto y se logró que Apiver se retirara”.

Sin embargo, hace cerca de un año, de repente, se dieron cuenta que había maquinaria en la zona de la empresa que había cambiado de Apiver a Asipona, la directora de la Reserva explicó que entonces se presentaron con los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y esta vez nada pudo hacerse; aunque se buscó una postura de Katia Andrade, directora de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, no se tuvo respuesta.

“Y fue muy lamentable porque hicieron todo lo oscurito y ya estaban nada más esperando parece ser que les dieran el aval para que iniciaran los trabajos de extracción y ya llevan un año; hicimos una denuncia ante la Profepa y todo, pero ni siquiera nos contestaron. Buscamos por otro lado hacer más ruido, pero no hubo el suficiente ruido para que fuera como en el 2014, de todos modos cuando quisimos hacer más ruidos ya definitivamente los trabajos ya los habían iniciado”, dice Álvarez Ríos.

Refiere que el volumen que se pretendía extraer es de 7 millones de metros cúbicos y con ello “le dieron en la torre a un peñón; el peñón estaba separado del mar; sin embargo, era un atractivo turístico muy interesante porque se podía realizar escalada libre, rappel, deportes acuáticos, en fin”.

Explica que en el estado de Veracruz se tienen 101 Áreas Naturales Protegidas tanto estatales, federales, privadas, de comunidades campesinas y otras, siendo la categoría máxima las reservas de la biosfera, pero la única con estas características es la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas.

Agrega que de las mil 080 especies de aves que existen en todo el país, en Los Tuxtlas se han registrado 564 especies, más de la mitad de las que existen en México.

"Eso es un indicador de la importante que tiene esta zona, pero desafortunadamente no se ha protegido como es debido

Sobre la extracción del material pétreo, señala que se ha dicho que la piedra que se ha extraído no ha podido ser trasladada para el proyecto del Tren Maya por problemas en la infraestructura que se creó, aunque no está confirmado.

“Me acabo de enterar de algo que no he comprobado, que la empresa ésta empezó a trabajar con el grupo ICA y que no han podido sacar nada de la piedra basáltica porque los muelles que crearon para supuestamente los barcos pudieran atracar para sacar el material pétreo y llevarlo a la Península no lo han podido sacar porque hicieron mal los muelles y si es cierto eso, se lo tienen bien merecido, en la naturaleza no hay premios ni castigo, hay consecuencias nada más”.

Así, detalla que las Reservas de la Biósfera es un programa que inició la Unesco para proteger zonas por sus características de diversidad biológica en todo el mundo y México está considerado entre los 11 países con mayor biodiversidad que existen en el mundo, aun así, hay mucho por hace porque no hay una protección real a esas ANP.

“En México tenemos ese privilegio, pero aquí la cuestión es que cuando se firman convenios, se crea la Reserva y se tienen que respetar para eso se hizo un manual de conservación de la reserva y no se han respetado (…) la Profepa realmente no ha hecho su trabajo, esa es la triste realidad y yo pienso que las selvas tropicales tienen un valor especial por la diversidad biológico y es sumamente importante protegerlas”.

Extracción no es dentro de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas

El Diputado Local por Morena del distrito XXV con cabecera en San Andrés Tuxtla, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, explica que en abril de 2021 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó los permisos correspondientes para la extracción de 7 millones de metros cúbicos de roca basáltica en Balzapote, pero no dentro de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas.

Señala Balzapote es una playa de Los Tuxtlas y su frontera con el agua son montañas muy rocosas por lo que es muy difícil para la gente de la zona plantar o tener flora y fauna allí, por lo que tradicionalmente ha sido utilizado para la extracción de material pétreo para diferentes proyectos y desde hace décadas atrás.

“Ahorita se dice que hay empresas sacando roca para el Tren Maya, de mi parte, he buscado y contactado a la Semarnat, gente del estado que me puedan decir si los permisos están en regla y hasta ahora lo que me han dicho es que sí, que todos los permisos de extracción están en regla; que el lugar, los ejidos donde se extrae la tierra no pertenecen a la reserva, que el trato se hace directamente con los ejidos y mientras las empresas cumplan con los permisos y lo hagan de una manera estandarizada, no están infringiendo ninguna ley”.

Remarca que la extracción es además una forma de que la población tenga ingresos dado que es una zona todavía virgen para el turismo y dado que, por sus características, no puede vivir de la ganadería o de la flora y fauna.

“El que empresas vayan ahí y hagan tratos, den fuentes de empleos, sí ha hecho que los ejidatarios se arreglen con ellos (…) no tengo claro cuántos ejidatarios se han visto beneficiados, pero al momento de trabajar ahí, las empresas han contratado mano de obra de la zona, servicios como de hotelería o comida”.

Remarca que él no es la persona calificada para decir si hay o no daño ambiental en la zona, pero subraya que los permisos de extracción están en regla además de que la zona donde se realizan esos trabajos no está dentro de la de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, sino unos kilómetros o metros más adentro.

Refiere que, aunque no se tiene certeza de que la piedra se esté llevando al proyecto del Tren Maya, sí hay empresas como ICA y grupo Carso trabajando en la zona, “lo que dicen es que sí, pero como hacen directamente sus tratos con el ejidatario y la roca ellos la extraen y la llevan a sus proyectos, no podría decirte porcentajes ni si están llevando al tren maya”.

Agrega que los ejidatarios dijeron estar de acuerdo con la reactivación de las excavaciones debido a las condiciones económicas de las familias que viven en la zona.

PMA ya está realizando las inspecciones

El secretario de Medio Ambiente del estado de Veracruz, Juan Carlos Contreras Bautista, remarca que las autorizaciones para la extracción de material pétreo en Balzapote se dieron por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y quien realiza la supervisión por presunto daño ambiental es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Sin embargo, señala que derivado de las denuncias de ambientalistas, en el ámbito estatal, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) está realizando las inspecciones para que, de haber incumplimiento de alguna norma, se puedan tomar las acciones de remediación correspondientes.

"En caso de que haya incumplimiento se tomarán decisiones para la remediación de esos daños, mencionar que son permisos federales y en este caso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es quien realiza la vigilancia".

Insiste en que la PMA ya realizó las visitas y ahora se están tomando los acuerdos para realizar la remediación en caso de que así se determine.

“Ya se hizo una inspección, pero lógicamente el procedimiento no solamente es una visita, es un procedimiento desde la notificación de la visita, la visita y la evaluación para la remediación de esos daños y en ese proceso se está ahorita”.

Contreras Bautista refiere que, al tratarse de una Reserva de la Biosfera, los permisos u operación, le competen a la federación; no obstante, explica que todos los programas de manejo de áreas naturales manejan cierto criterio para aprovechamiento dependiendo de los proyectos.

“Sí tendríamos que generar una opinión a la Semarnat o a la Conanp que son los competentes en la conservación de esos espacios, no es facultad del estado el destino o el uso de esos materiales”.

Agrega que, de ser necesario, la PMA pedirá a la o las empresas encargadas de la extracción que se acaten las acciones conforme al proyecto.

Veracruz ha enviado 550 mil toneladas de balastro

El estado de Veracruz sigue aportando material para la construcción del Tren Maya, reporta el secretario general del Sindicato Nacional Primero de Mayo Portuario, Leonel Noya Revuelta.

Señala que desde Veracruz se han enviado, hasta el momento, 550 mil toneladas de balastro para el proyecto, tanto por mar como por carretera.

De acuerdo al líder sindical de los transportistas, están cumpliendo coordinadamente con las autoridades el abasto del balasto que sirve de base para fijar las vías de la obra insignia del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Recuerda que dicho material es extraído y producido de los bancos de Actopan para ser trasladado al puerto de Veracruz, donde nuevamente es descargado y cargado al barco o chalán según el destino que tenga, es decir al puerto de Progreso, (Yucatán) o bien al de Seybaplaya (Campeche).

Noya Revuelta explica que por las especificaciones que tiene el proyecto y la cercanía de los bancos de producción, Veracruz es la única entidad que aporta este material.

El traslado de material se realiza todos los días y en Veracruz más de 200 transportistas se aplican en el traslado del material recién salido del “tren de trituración” desde los bancos-cantera hasta el puerto de Veracruz y en los puertos de Progreso y Seybaplaya, una cantidad similar se emplean para llevarlos hasta los sitios del vertimiento.

Sin embargo, hizo ver que la generación de empleos va más allá, pues recuerda que para estos trabajos hay más personas que participan de manera indirecta.

“Hablando entre bancos, transporte, maniobristas dentro del puerto, barcos y sus tripulantes yo creo que sí está generando entre empleos directos e indirectos cinco mil empleos”, calcula.

Finalmente estima que para la construcción del Tren Maya, en sus cinco etapas, hasta el tramo 5 Sur, requerirá un abasto de cinco millones de toneladas de piedra, por lo tanto seguirá la coordinación y logística para estos trabajos.

Habrá firma del convenio para la remediación ambiental: Gobernador

Veracruz, Ver- El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, informó que están por signar los convenios para remediar el impacto ambiental en la Región de Los Tuxtlas, tras la denuncia que hicieran activistas y ambientalistas de esta región, por la extracción de roca basáltica en Balzapote, al interior de la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas, que servirá para el proyecto del Tren Maya.

El mandatario estatal aseguró que se cuentan con los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) reconocidos por la Semarnat y por el estado a través de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA).

“En efecto hay un banco en la zona de Los Tuxtlas, todos cuentan con manifiesto de impacto ambiental federal, el Estado los ha intervenido y estamos en la firma del convenio de la remediación ambiental”, dice.

Señala que los empresarios están en la disposición de colaborar en la remediación ambiental y en breve se signaran los convenios para la remediación y compensación ambiental.

Cabe recordar que el material pétreo que se extrae de la comunidad de Balzapote es usado para la construcción del tramo cuatro del Tren Maya, que va de Izamal a Cancún.

Sin embargo, asociaciones ambientalistas en 2014 se opusieron a la extracción de la piedra, pues consideran que el proyecto es un ecocidio debido a que se aprovecha un banco que es parte de la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas, que desde hace 25 años es un Área Natural Protegida.

