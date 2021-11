Turistas que vivieron el ataque en hotel de Puerto Morelos se despiden con foto

Puerto Morelos.- Tras la mala experiencia vivida como resultado de la balacera ocurrida en la playa del hotel donde se hospedaron, turistas le dieron la vuelta a la página, convivieron como una familia unida, organizaron una pasarela de hombres vestidos de mujer, disfrutaron la fiesta y al final se tomaron la foto del recuerdo.

Estos turistas se despidieron del destino turístico de una manera armoniosa, tras los hechos antes mencionados, dejando hasta el momento a la entidad con buenos comentarios a pesar de los problemas ocasionados por el crimen organizado.

Things are more festive at the Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort today. 👠👠 pic.twitter.com/6UqlhO7hZd — Mike Sington (@MikeSington) November 5, 2021

Los turistas extranjeros que se encontraban disfrutando de sus vacaciones en el hotel Hyatt Ziva de Puerto Morelos, Quintana Roo, cuando un grupo armado llegó y asesinó a dos sujetos.

Los turistas se despidieron de la sede con una foto grupal como agradecimiento al personal del hotel que arriesgó sus vidas para resguardarlos.

Los visitantes superaron el mal momento y dejaron este fin de semana el hotel para regresar a sus destinos de origen con buenos comentarios a pesar de los problemas que les ocasionaron los miembros del crimen organizado.