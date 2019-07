UdeG expide su primer título a una licenciada

GUADALAJARA.- Ayer, la Universidad de Guadalajara (UdeG) entregó el primer título universitario editado en femenino para una licenciada en Relaciones Internacionales, como resultado del llamado que hicieron varias profesionistas para que estos documentos se emitan con perspectiva de género.

Hasta el jueves, en sus 227 años de historia que incluyen los 94 años de la era moderna, la UdeG expedía los títulos de grado en masculino, pero hace dos meses comenzó el movimiento en el que universitarias de distintas carreras a punto de titularse, se organizaron y elevaron la voz, “no soy cirujano, soy cirujana; no soy ingeniero, soy ingeniera, no soy abogado, soy abogada; no soy licenciado, soy licenciada”.

La petición de las estudiantes, que fue escuchada por el rector Ricardo Villanueva Lomelí, fue para que sus títulos fueran congruentes con el género femenino, para dejar de ser invisibilizadas sus logros profesionales y académicos.

Hoy, aseguran, “tenemos ante nuestros ojos el primero de todos los títulos que harán justicia a los méritos académicos de las profesionistas de la de UdeG”.

QUERETANAS EXIGEN LO MISMO

Estudiantes y egresadas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) interpondrán una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos en el estado contra la institución para que los títulos universitarios se expidan en femenino. Maricruz Bárcenas, egresada de la institución es la primera mujer en hacer esta petición de manera individual a la UAQ, la cual se comprometió a modificar el lenguaje en la expedición de títulos universitarios para evitar que éstos se expidan en masculino por default, informó la rectora Teresa García Gasca, luego de una reunión del consejo universitario en la que se abordó el tema.

Sin embargo, varias estudiantes mujeres integrantes del consejo universitario insistieron en que se les respete el título en femenino .