UdeG investiga suspensión de examen profesional por vestimenta de estudiante

La Universidad de Guadalajara ordenó la investigación del caso donde un joven del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) no pudo realizar su examen profesional debido a que los maestros consideraron que no iba vestido para la ocasión. Usaba blazer y tenis, sin corbata.

Francisco Morando, quien denunció este hecho por redes sociales asegura que la medida le afectó a él y a su compañero de examen.

No lo dejaron avanzar. Apenas estuvieron parados frente a dos profesores y una profesora, el presidente del jurado, identificado como Ernesto Albino García González, le dijo: “Empezamos mal, es un examen profesional y como tal ustedes deben venir bien vestidos, no venimos a una fiesta (…). Si tú ves tu vestimenta (señala al joven), ves cómo vienes, no vienes al fresco, ni vienes al gallinero (…). Pero la manera en la que ustedes se presentan a su examen profesional… inadecuado, totalmente inadecuado, entonces, si el señor secretario y el maestro arquitecto están de acuerdo en suspender el examen, suspendemos el examen por su presencia”.













“Si fuéramos este sábado a una fiesta o una boda, ¿no vas así ‘vea’ (sic.)? Vas de saco, de corbata”.

La profesora asienta la decisión de sus compañeros y añade -según se advierte del video que circula en YouTube, “Sí es algo importante y no sé si es como falta de respeto, ¿o qué?”.

El joven respondió: “Yo a las bodas no asisto con saco y corbata”. El joven negó que estuviera desestimando el evento, iba vestido conforme a la ocasión, reiteró que el evento era muy importante para su vida y a los maestros -que al parecer nunca le dieron clase- les dijo: “Me siento un poco agredido porque siento que se está cancelando mi examen por un señalamiento hacia mi persona, no hacia mi desempeño académico”.













Investiga la UdeG

La Universidad de Guadalajara ha iniciado una investigación sobre este video de 5 minutos con 37 segundos que fue grabado el 23 de febrero pasado.

Se informó que el examen se reprogramó tres días más tarde por parte de los maestros. Así lo señalo el quejoso

El video fue grabado el pasado 23 de febrero y los maestros reprogramaron el examen para tres días después. El joven denunció que fue bajo la condición de que usaran ropa formal.

Conoce más…

- El Reglamento General de Titulación de la Universidad de Guadalajara y este no otorga al jurado de titulación facultades para suspender una evaluación por la vestimenta de los postulantes.