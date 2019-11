Normalistas secuestran autobuses en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez.- Al menos cinco autobuses de empresas de transporte han sido secuestrados por los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá como parte la movilización que realizarán este lunes en la capital chiapaneca.

Los jóvenes, acompañados por normalistas de otras entidades como Zacatecas y Guerrero, advirtieron una marcha para este día a partir de las 11:00 horas, para exigir al gobierno estatal y federal la "no privatización de la educación, no al cierre de las normales rurales, alto a las represiones sociales y estudiantiles y no a la militarización del país".

Además, los normalistas de "La Mactu" han solicitado al gobierno de la entidad la reapertura del sistema de internado en dicha institución, argumentando que la mayoría de los alumnos son hijos de campesinos y provienen de comunidades muy alejadas de la capital, por lo que no cuentan con los recursos necesarios para rentar viviendas y pagar alimentos.

Se presume que las acciones de este lunes podrían ser radicales, por lo que es necesario que la sociedad tome las medidas necesarias para evitar cualquier afectación.