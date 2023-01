Usuarios sobreviven "Un día sin Taxis" pese a la lluvia en Cancún

La lluvia intermitente que cayó este viernes en Cancún provocó encharcamientos en varios puntos de la ciudad y complicó el movimiento de “Un Día Sin Taxis”, aun así cientos de trabajadores de la zona hotelera, del aeropuerto y la ciudad se sumaron a la protesta.

Los taxistas de Cancún recibieron hoy el rechazo ciudadano a pesar de la fuerte lluvia y un gran número de ellos circularon vacíos.

En varios paraderos se observó a la gente pasar estragos bajo la lluvia, pero no cedieron a tomar un taxi.

En la terminal de ADO, ubicada en el centro de Cancún, había largas filas en espera del transporte público para ir al aeropuerto y zona hotelera, aunque en el lugar hay un sitio oficial de taxis, nadie tomó ese servicio.

Había largas filas en espera del transporte público para ir al aeropuerto y zona hotelera. | Foto: Cortesía Santiago Rodas

"No vamos a tomar taxi, así nos estemos mojando con esta lluvia, vamos a esperar el autobús", sostuvo Mirna Pedrero, quien trabaja como cajera en un local comercial del aeropuerto de Cancún.

Martha Rodríguez, quien trabaja en la zona hotelera habló sobre la discriminación que sufren por parte de los taxistas.

"Toda esta gente que ves en la fila rechaza y protesta el día de hoy, porque ellos, (los taxistas) nos discriminan, nos condicionan el servicio, siempre dicen, no voy por para allá o no me queda, cuando regresamos a casa no quieren ir a las colonias y si nos llevan cobran lo que quieren", dijo la señora.

Algunos estudiantes llegaron tarde a la escuela y empleados a su centro de trabajo, incluso señalaron que algunos taxistas se negaron a dar el servicio ante la urgencia y necesidad de llegar a sus centros de trabajo.

Los usuarios del servicio de taxi coinciden que persiste un tipo de discriminación hacia los locales y los trabajadores, porque los taxistas prefieren a los turistas para abusar de ellos con la tarifas, a quienes les cobran el doble o más por cualquier recorrido a un hotel o a los parques temáticos y playas.

“Ya no es posible que sigamos siendo víctimas de este monopolio de los taxistas, apoyamos la entrada de Uber porque es necesaria ante tanto abuso y mal servicio”, dijo Ernesto Silva, mesero de un hotel de la zona playas.

Mientras tanto, en otros paraderos de las colonias y del centro, también se observó a empleados de la zona hotelera esperando a los camiones urbanos, dejando de lado el uso de taxis.

“Fue un día complicado, la lluvia no para y muchos se resisten a movilizarse en taxi”, comentaron varios cancunenses que esperaban el transporte bajo la lluvia.

Algunas personas se ofrecieron a dar aventón a sus compañeros de trabajo hacia la zona hotelera y el aeropuerto, que son los dos lugares más complicados para llegar a tiempo.

Este día sin taxis también dejó al descubierto la falta de rutas del transporte urbano, ya que hay colonias y avenidas donde no hay transporte público y en otros casos, el trabajador tiene que tomar dos autobuses para llegar a su centro de trabajo.

El servicio de combis y el de autobuses fueron los más utilizados este viernes en la ciudad para trasladarse a la zona hotelera y el aeropuerto internacional.

Los únicos que tomaban taxi bajo la lluvia eran los turistas extranjeros y algunos visitantes nacionales que desconocían la protesta.

La plataforma de servicio Uber ofreció una promoción desde el día de ayer por medio de su aplicación para dar servicios gratuito este viernes, pero no funcionó debido a que muchas unidades tardaron en llegar por la inundación de las calles.

Finalmente el gremio taxista informó que el día de hoy operaron de manera normal, a través del sistema Radio Taxi y otras plataformas, aunque en un recorrido realizado en la ciudad se vieron a pocas unidades circulando.

Esto suele ocurrir siempre en días lluviosos, ya que los taxistas prefieren no salir a trabajar bajo lluvia por los encharcamientos e inundación de las calles en varios puntos de la ciudad y colonias.