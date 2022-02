Va gobierno de NL contra empresas que se niegan a pagar impuesto verde

Monterrey - El gobierno del Estado anunció que irá por la vía legal contra las empresas que se niegan a pagar el impuesto verde contra la contaminación y "que le pegan al vivo", pues algunas cobraron y no lo trasladan al Estado.

Tendrán que pagar el triple por "ladinos y mentirosos", dijo el gobernador Samuel García.

De acuerdo con García, el 79 por ciento de las empresas catalogadas como contaminantes no acudieron a inscribirse para el pago del gravamen, y solamente lo hizo el 21 por ciento.

De hecho, ahora podrían pagar más recargos y multas, por lo que García les invitó a que se registren y presenten su declaración aunque sea extemporáneo mañana mismo cuando arrancarán las auditorías.

"Les recomiendo que no le peguen al vivo, presenten declaración y paguen impuesto verde correspondiente, no es amenaza es la ley, así lo marca el Código Fiscal de Nuevo León. Con auditoría va acompañada de actualización, recargo, multas que van del 75 al 150 por ciento, me van a pagar el triple por ladinos y mentirosos".

El Gobierno del Estado tiene detectadas las empresas que han cobrado el impuesto verde y no lo reportan a las arcas estatales.

"Hay pedreras que sí cobraron el impuesto, las tenemos detectadas y las facturas son electrónicas y hacemos cruces, tenemos detectadas que cobraron impuesto verde y no me lo pagaron, se están robando el impuesto", acusó el gobernador.

Advirtió que habrá cero tolerancia y los invitó a checar el Código fiscal, porque es delito grave, "si le caigo a una - auditoría- y traen impuestos verdes robados van a tener fuertes y graves consecuencias y habrá cero tolerancia".

Según las cifras estatales solamente se registraron y cumplieron con el pago 131 contribuyentes de 624 con una recaudación de 40 millones de pesos.

Cuando anunció el impuesto verde a finales del 2021, el Gobernador situó entre las empresas más contaminantes unas 180, de las cuales son 60 de las llamadas pedreras que extraen de la piedra caliza en los cerros aledaños-