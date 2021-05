Vamos a seguir buscando justicia aunque nos amenacen: Adrián LeBarón

El activista Adrián LeBarón consideró que actualmente las armas de las autoridades que deberían apuntar en contra de criminales que generaron la masacre de su familia el 4 de noviembre de 2019 se están apuntando en su contra, esto tras haber realizado denuncias.

➡️ LeBarón le pedirán cuentas al gobierno de Chihuahua

“Mataron a la hija equivocada, yo ya me metí en esta guerra y de aquí no me salgo, ellos son los responsables por no haber hecho nada para prevenir que los malandros se desplacen en todo el estado sin inconvenientes”, afirmó.

Dijo que el gobernador Javier Corral lo ha amenazado con denunciarlo en repetidas ocasiones hasta por despojo de tierras en Galeana, por lo que se encuentran a espera de que presente este recurso, ya que advirtió no tiene nada que esconder y seguirán buscando justicia para su hija como para el resto de sus familiares.

Aún no es tiempo de reunirme con mi hija Ronhita, aún no. Cada que reto a @Javier_Corral me llegan amenazas de muerte. No temo morir, temo irme sin justicia. Apóyame RT. Nuestra vida no debe estar en manos de nadie.@FBI @lopezobrador_ @FGRMexico @rosaicela_ @USAmbMex @JoeBiden — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) May 5, 2021

“Cuando el gobernador va a Galeana ni siquiera va a darnos el pésame, a decir que la gente en La Línea fueron los que masacraron a su hija, quiero apoyarte en la procuración de la justicia, pero no lo conozco ni lo he visto en mi vida y nunca ha preguntado por mí, pero aquí ando en la lucha constante”, detalló.

Adrián LeBarón dijo que en varias ocasiones se ha visto al mandatario con los “mafiosos” de aquel municipio, incluso haciendo comidas y otros detalles, al igual que con el grupo de El Barzón, a quienes acusó de ser muy cercanos a la actual administración e incluso hay algunos trabajando en el gobierno.

➡️ Policías del noroeste de Chihuahua están con el crimen organizado: Julián LeBarón

Refirió que ese mismo grupo ya los ha denunciado en repetidas ocasiones, incluso una vez por intento de homicidio, pues hace un par de meses fueron víctimas de una agresión armada, cuando se encontraban instalando energía a uno de los pozos que mantienen en aquella región del estado y que generó la inconformidad entre este grupo.

“Se sigue metiendo en el ruedo, sale a defenderse con patadas de ahogado, con su servidor no puede, se metió con Adrián y Shalom, se topó con lo más duro, somos gente trabajadora, íntegros, no supo dónde se metió, no tiene buenos asesores, dice que me va a meter demandas, se está tardando, es lo que más quisiera, que me metiera en la cárcel es lo que más quisiera”, comentó.

Terroristas promoviendo terrorismo, para aterrorizar al pueblo el cual no puede llamarle Terroristas a estos grupos orquestados desde el Estado en deterioro de las libertades, las propiedades y la vida misma de todos los MEXICANOS 🙏🇲🇽🙏🇲🇽🙏🇲🇽🙏🇲🇽🙏 pic.twitter.com/XuoeiPcwGV — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) May 9, 2021

Por otra parte, tras la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República, donde incluyó a varios funcionarios públicos, como al ex titular de la Policía Federal Teófilo Gutiérrez, quien incluso era su amigo y le reclamó por la denuncia en días pasados, a lo que le informó que era titular de seguridad y debería atender sus responsabilidades.

“Tengo en fotos en la Policía Federal, me dijo por qué lo denuncié, le dije discúlpame, pero eras el mero bueno de la Policía Federal, y fallaste, y vas a tener que responder en las autoridades por tu actuación, porque agarraste feria de la mafia cuando mataron a mi hija, a mí no me vas a decir, serás compa mío, pero vas a tener que responder en una corte”, indicó el activista.

Dijo que al igual que a Teófilo, ha buscado a todos los responsables de haber sido omisos con el homicidio de la familia LeBarón, ya que acusa que no realizaron su trabajo en cuestión de seguridad y permitieron que se generara la masacre a finales del año 2019 en los límites de Chihuahua y Sonora.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Por otra parte, y como parte del activismo que realiza desde hace más de dos años, también buscará reactivar la investigación de los homicidios de Benjamín Erick y Luis Carlos, ocurrido en 2009 y por lo cual van a dar seguimiento a la carpeta de investigación para seguir pidiendo justicia por ellos.