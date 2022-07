Vecinos de Ecatepec bloquean Vía Morelos tras la desaparición de joven en Edomex

La mañana de este viernes un grupo de personas, entre ellas la señora Janneth, madre de la menor Jimena reportada como desaparecida desde el pasado 11 de julio, se congregaron sobre la avenida Vía Morelos a la altura de la colonia Xalostoc dónde bloquearon los carriles de dicha avenida.

Los manifestantes pidieron a las autoridades la localización de la menor de 15 años quien salió de su domicilio ubicado en la colonia San Miguel Xalostoc presuntamente con un amigo, así lo confirmó su madre.

"Mi hija desapareció desde el día 11 de julio, fui a levantar todas las actas, denuncias y hasta ahorita la fiscalía no ha tenido ningún resultado, no me ha dado respuesta alguna no tengo nada, lo poco que yo tengo es por parte de mi cuenta, de ahí en fuera que las autoridades no me hayan ayudado nada".

"Mi hija me había pedido para salir y para tener de acompañante a un amigo en la casa, pero hubo un momento de que ella sale con este muchacho pero en el vídeo que yo tengo de un vecino se ve que se va con él, pero no veo claramente si se la lleva en un taxi o se la lleva a otro lado", relató la madre de Jimena.

Cabe resaltar que durante esta protesta se registró una trifulca con el chofer de una unidad de transporte público el cual les exigió que lo dejarán pasar.

Con pancartas en mano que decían "Dónde estás, te queremos de regreso Jimena", "Tu familia te espera en casa", "La queremos de regreso a casa, exigimos su pronta localización", exigieron a la Fiscalía del Estado de México dar con el paradero de la menor.

"Yo les pido a las autoridades que por favor con las cámaras del C5 me las abra, me dicen que va llevar tiempo, ese tiempo para mí es oro, para mi es mucho que más tiempo quieren, yo no quiero una tragedia para mi hija yo no quiero nada, yo la quiero viva y que este bien y las autoridades me han dado largas, estamos ha día viernes y no se han comunicado conmigo para decirme si pasa algo", comentó.

Derivado del bloqueo cientos de automovilistas quedaron varados sobre la avenida, asimismo usuarios del transporte público bajaron de las unidades y buscaron otras alternativas para llegar a su destino.

Por su parte, la señora Janneth dijo que solo bloqueando avenidas las autoridades reaccionan. "Yo la verdad tengo pena pero las personas que no son las culpables, pero solo así las autoridades creo que reaccionan y ven lo que necesitamos como personas, por qué es mi hija, me duele no saber nada de ella", explicó.

El día que desapareció vestía camisa color blanco manga larga, pantalón de mezclilla color azul claro, tenis color negro; cómo seña particular tiene un lunar en la palma de la mano derecha.

Hasta el momento Jimena no ha sido localizada, por lo que familiares y amigos mantienen bloqueada la Vía Morelos.