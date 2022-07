Localizan a joven Jimena Santiago tras bloqueo en Ecatepec

Luego de cuatro días de permanecer desaparecida, Jimena Santiago, quien salió de su casa junto con un amigo el pasado 11 de julio, fue localizada esta tarde luego de que familiares y vecinos bloquearan la Vía Morelos en Ecatepec.

Al lugar arribó personal del gobierno del Estado de México, así como del ayuntamiento de Ecatepec quienes trasladaron a la madre de la joven a las instalaciones de la fiscalía donde le mostraron unos videos a los padres donde se ve a los menores agarrados de la mano y besándose.

Asimismo, señalaron que los padres de Jimena conocen al joven, ya que ya había ido antes a su domicilio, de igual manera se ubicó la casa del acompañante de Jimena ubicado en la Ciudad de México, donde se hizo contacto con la familia del chico y señalaron no conocer a Jimena y que su hijo tampoco ha regresado a su casa.

Minutos después las autoridades municipales dieron a conocer que Jimena fue localizada sin dar más detalles y los manifestantes retiraron el bloqueo dejando el paso libre a los autos.

Desaparecida durante cuatro días

La mañana de este viernes un grupo de personas, entre ellas la señora Janneth, madre de la menor Jimena reportada como desaparecida desde el pasado 11 de julio, se congregaron sobre la avenida Vía Morelos a la altura de la colonia Xalostoc dónde bloquearon los carriles de dicha avenida.

Los manifestantes pidieron a las autoridades la localización de la menor de 15 años quien salió de su domicilio ubicado en la colonia San Miguel Xalostoc presuntamente con un amigo, así lo confirmó su madre.

"Mi hija desapareció desde el día 11 de julio, fui a levantar todas las actas, denuncias y hasta ahorita la fiscalía no ha tenido ningún resultado, no me ha dado respuesta alguna no tengo nada, lo poco que yo tengo es por parte de mi cuenta, de ahí en fuera que las autoridades no me hayan ayudado nada".

"Mi hija me había pedido para salir y para tener de acompañante a un amigo en la casa, pero hubo un momento de que ella sale con este muchacho pero en el vídeo que yo tengo de un vecino se ve que se va con él, pero no veo claramente si se la lleva en un taxi o se la lleva a otro lado", relató la madre de Jimena.

Con pancartas en mano que decían "Dónde estás, te queremos de regreso Jimena", "Tu familia te espera en casa", "La queremos de regreso a casa, exigimos su pronta localización", exigieron a la Fiscalía del Estado de México dar con el paradero de la menor.

"Yo les pido a las autoridades que por favor con las cámaras del C5 me las abra, me dicen que va llevar tiempo, ese tiempo para mí es oro, para mi es mucho que más tiempo quieren, yo no quiero una tragedia para mi hija yo no quiero nada, yo la quiero viva y que este bien y las autoridades me han dado largas, estamos ha día viernes y no se han comunicado conmigo para decirme si pasa algo", comentó.

Derivado del bloqueo cientos de automovilistas quedaron varados sobre la avenida, asimismo usuarios del transporte público bajaron de las unidades y buscaron otras alternativas para llegar a su destino.





