Ritos y costumbres para el Año Nuevo

Guanajuato.- Las veladoras, amuletos, jabones, perfumes y ropa interior de un color en especifico, son algunos de los artículos más comunes a los que recurren los mexicanos para recibir el Año Nuevo.

Las personas acuden a los puestos de productos esotéricos para adquirir algún articulo para su ritual de Año Nuevo, con el objetivo de que los ayude, beneficie o mejore en diferentes cuestiones personales, principalmente en el amor, salud, suerte, dinero y trabajo.

Mario Rayas, quien tiene alrededor de 10 años dedicándose a la venta de estos artículos esotéricos, contó que a lo largo del año suelen acercarse personas buscando algún producto o preguntando por alguna solución a sus problemas; sin embargo, en los últimos días del año es cuando más personas acuden a comprar productos para recibir el próximo año con abundancia.

“Vienen muchas personas, de todo, adultos, jóvenes y adultos mayores, para iniciar el año casi siempre buscan veladoras y jabones para la suerte, pero también muchas mujeres aprovechan para atraer a la persona que les gusta, porque las veladoras para el amor se venden mucho en esta época y en febrero”.

Las veladoras para atraer el amor, “el atrayente”, “ven a mi” o “miel de amor”, como también son conocidas, son los productos más consumidos por las mujeres jóvenes, mientras que los hombres, suelen buscar productos afrodisíacos, como la “yumbina”, para mejorar su desempeño y vida sexual.

Otro de los artículos que más se vende durante estos días son las “veladoras doceneras”, las personas las consumen una vez cada mes durante todo el año y supuestamente, de esa forma obtendrán lo que quieren, ya sea dinero, amor, salud, trabajo o alguna otra necesidad; cuestan entre 100 y 80 pesos y tiene 12 velas por cada mes del año.

De acuerdo con los vendedores, las veladoras se encienden a las 12 de la noche, en el primer segundo del Año Nuevo, se dejan durante cinco minutos y después se apagan, excepto a la que llame más la atención de la persona, entonces, esa debe dejarse consumir. En cada veladora debe de haber alguna petición como dinero, salud, suerte, amor, hasta para purificar, en cada mes debe encenderse una veladora y dejarse consumir.

Otro de los productos más buscados por las personas son las semillas de la abundancia, pirámides y amuletos, de diferentes formas, tamaños y precios; hay amuletos para casi todo, dinero, salud, trabajo y hasta para atraer buenas energías, la mayoría de las personas buscan para sus comercios y para incrementar sus ventas, como uno con forma de elefante, para tener más suerte, incluso hay amuletos contra chismes y envidias, que son también de los más vendidos.

Los borreguitos, son uno de los amuletos con bastante demanda en estas fechas, debido a que se tiene la creencia de que atrae la abundancia y el dinero, entonces las personas lo ponen atrás de la puerta de sus casas; incluso hay amuletos y veladoras que las personas adquieren para llevarlos a bendecir ante un sacerdote.

Además, hay muchos jóvenes que buscan algún amuleto para conseguir trabajo, tener uno mejor o mejorar su condición económica, así como jabones y perfumes, que también son de los artículos que más busca la gente, estos casi todo el año, junto con las pulseras rojas que presuntamente son contra las envidias.

Mario Rayas aseguró que la mayoría de las personas que acuden a comprar un producto se informan previamente de su uso a través de internet, así como también desconoce si el articulo o ritual le funcionó realmente a la persona o no, ya que si no regresan en el año es porque sí tuvieron resultados; no obstante, señaló que depende de la fe de cada persona.