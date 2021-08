Velan a familia que falleció en Veracruz tras deslave por lluvias

En medio de tristeza y dolor, Adán recibió los cinco cuerpos de sus hijos y el de su esposa, luego de que fallecieran bajo un alud de tierra que se precipitó sobre su casa, en la colonia Loma Bonita de la capital de Veracruz.

Kevin, de 9 años; Cristofer, de 5; Axel Jair, de 4; Alexa, de 3; María Fernanda, una bebé de apenas 15 días de nacida; y Dora Isabel, de 27 años de edad y madre de los menores, fueron velados la madrugada de este domingo en la casa de una familiar en Xalapa.

Sociedad Grace deja 9 muertos en su paso por México

Decenas de personas fueron testigos de las carrozas que llegaron con los cuerpos antes de colocarlos dentro de la casa ubicada en la colonia Revolución. Amigos y familiares se encontraban en el lugar para acompañar al padre y esposo de la familia, que aún se mostraba incrédulo ante la tragedia.

Adán desmintió los dichos de un familiar de su esposa, quien mencionó que estaba pidiendo dinero para apoyar a la familia. Señaló que esa misma persona tenía intención de llevarse los cuerpos para velarlo en otro lugar.

“Ella es su hermana y nunca le habló, nunca la visitó y ahora va con el pretexto que quiere los cuerpos de sus sobrinos y su hermana, cuando nunca nos fue a visitar. No permitiré que se los lleve, porque yo estoy con ellos desde hace 3 años, bien o mal ahí íbamos y claro que no dejaré que se los lleve, porque yo los voy a sepultar”, expresó.

Así mismo indicó que no está pidiendo ayuda a través de las redes sociales y que no depositen a la cuenta que está circulando en un sitio de internet, porque “eso es mentira. Si quieren ayudarme lo pueden hacer en esta casa, que es de mi tía y se encuentra en calle Ignacio Elizondo #19 de la colonia Revolución. No crean nada de lo que se dice en internet, eso mentira no ando pidiendo dinero”, afirmó.

Anteriormente Adán comentó que, durante las lluvias que Grace dejó este sábado en su paso por Veracruz, salió de su casa al escuchar un fuerte estruendo. Pidió ayuda a sus vecinos; sin embargo, cuando regreso a su casa ya estaba sepultada bajo la tierra junto con su familia.

El grupo de personas que se habían reunido comenzaron a buscar a sus seis hijos y a su esposa, pero sólo pudieron rescatar con vida a uno de los menores.