Veo gobiernos suaves y frágiles: Hipólito Mora

MORELIA.- Con un total descontento, el fundador de las autodefensas en la localidad de Felipe Carrillo Puerto La Ruana, municipio de Buenavista, Hipólito Mora Chávez, lamentó que a seis años del surgimiento de grupos de civiles armados y las falsas promesas de los gobiernos, tanto estatal como federal, de combatir la inseguridad, continúe la situación de violencia por la presencia no de una, sino de varias células delincuenciales.

En entrevista, durante su visita a Morelia para participar en el conversatorio Las autodefensas: reflexiones a seis años de la nota, Mora Chávez dijo ver a gobiernos suaves y frágiles y, por miedo a combatir de manera frontal a la delincuencia por la dificultad del asunto, “el crimen organizado ha ganado más terreno”, reconociendo la continuidad de supuestas viejas prácticas como el cobro de piso, extorsiones y "todo lo malo".

“Yo quisiera que las cosas cambiaran, igual que ustedes, que viviéramos tranquilos, que viviéramos en paz, pero desafortunadamente veo esto muy lejano, porque estoy viendo unos gobiernos demasiado suaves, débiles que no quieren trabajar como se necesita para que la violencia disminuya”, externó.

Cuestionado de manera directa sobre la presencia de grupos dedicados al narcotráfico en la entidad, enlistó nombres como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras e incluso remanencia de La Familia Michoacana, según rumores que le han llegado al propio Hipólito, quien contundente agregó: “El gobierno tiene que ver a los cárteles como algo serio y no un chiste”.

Al hablar sobre su relación con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dijo tener una amistad; sin embargo, al hacer retrospectiva respecto al trabajo realizado a lo largo de casi cuatro años de administración, se limitó a señalar que para pacificar a una entidad como Michoacán se requiere de inteligencia, honestidad y “producto de gallina”.

Un tanto reiterativo a que, pese a las amenazas y presiones que pudieran dirigirle para callarlo, él seguirá hablando ante la prensa y la sociedad, pues además de que los medios de comunicación son el terror de los gobiernos, también son quienes mantienen informados a los ciudadanos.

GUARDIA NACIONAL

Al reconocer que la puesta en marcha de la Guardia Nacional tiene su voto de confianza, pues incluso participó en su diseño y elaboración del marco jurídico junto con los integrantes del Senado de la República, opinó que el secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo Montaño, deberá contar con el apoyo del propio Presidente de la República y el Congreso de la Unión para que a los elementos militares y civiles se les den las facultades de hacer uso de su fuerza. “Al día de hoy sigo apoyando a la Guardia Nacional, y al doctor Durazo, pero tiene que pedir el apoyo del Presidente, de los senadores y diputados para hacer uso de la fuerza, siempre tratando de no dañar a los ciudadanos, pero sí proteger la vida de ellos y si no, vamos a seguir como estamos”, afirmó en Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo.

En ese tenor, retó a los expertos en seguridad, ya que se dijo completamente seguro de que con buenas intenciones, con buenos deseos no se resolverá la delincuencia, vaticinando que de no facultar a los elementos federales y policías para usar la fuerza, en tres o cuatros años “vamos a estar igual o peor que como estamos ahorita”.

Mora Chávez condenó los recientes hechos en La Huacana, donde elementos militares fueron retenidos y desarmados por civiles armados, cuestionando además si los sujetos en cuestión realmente son de origen autodefensa, o bien, se escudan en esta bandera para cometer actos ilícitos. No obstante, la tarea de investigación la tiene que hacer el gobierno.

“Tiene que ver si realmente son autodefensas legítimas, ese es trabajo del gobierno, y no irse con la finta; lo digo porque ya me tocó vivir una experiencia a mí, y pues muchos no iban detrás del bien común y con el fin de liberarnos los pueblos del crimen organizado”, expresó, al pedir a las personas que están en el gobierno estatal como federal sean más enérgicas: “Me golpeas, te golpeo; me disparas, te disparo; me respetas, te respeto”.

Finalmente y previo a concluir su participación en el conversatorio en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, Hipólito Mora, el también activista social, dijo sentirse digno puesto que aún con la constante persecución y presión sigue teniendo el lujo de decir lo que el gobierno calla y no quiere que se sepa.

