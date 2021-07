Veracruz retrocede a semáforo naranja por Covid-19

Al reportar 658 nuevos contagios, 13 fallecimientos en las últimas 24 horas y un alza significativa en las hospitalizaciones, Veracruz se suma a los estados de la República que dan un paso atrás para llegar al naranja en el semáforo epidemiológico del Covid-19.

A pesar del anuncio, las autoridades no han informado sobre nuevas restricciones y las calles de la entidad se miran llenas de turistas y pobladores que no respetan las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas o la sana distancia.

Veracruz iniciará con la vacunación contra el coronavirus a su población mayor de 18 años a partir del lunes en 26 municipios serranos del centro y norte del estado.

México vive una tercera ola de la pandemia debido a la rápida propagación de la variante Delta del Covid-19, en donde el grupo de los más jóvenes y aquellos que por alguna razón no se han vacunado, han sido los más afectados.

Con el fin de privilegiar la tasa de reproducción de casos, el número de hospitalizaciones y el número de defunciones, la Secretaría de Salud implementó una nueva metodología del semáforo epidemiológico de Covid-19.

El color más alto de la escala ya no implica cierres absolutos, habrá actividades públicas, en particular la educación, que no serán sujetas a cierre en el mismo contexto en que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo.