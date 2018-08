[Video] Ayudó a una madre a rescatar a su hijo pero terminó acusado de secuestrador

Puebla.- Iván es un joven que quiso ayudar a una madre desesperada en el Centro Histórico de Puebla, pero para su infortunio cayó en una situación engañosa donde terminó siendo víctima.

El joven contó a través de redes sociales que iba camino al trabajo cuando en la plaza de la Tecnología, situada entre la 5 de Mayo y 10 Poniente, un hombre corría con un niño en brazos y detrás una mujer pidiendo auxilio porque le habían robado a su niño.

Él junto con otro hombre preguntaron a la mujer “qué sucedía” y ella respondió que estaban secuestrando a su hijo, ambos corrieron para alcanzar al presunto ladrón.

A media calle de los hechos, él le dio alcance y al tratar de sujetarlo, el hombre comenzó a golpearlo y a darle patadas. En el jaloneo, le pidió que le entregará al niño.

Iván narró que cuando la mujer llegó, cambió su versión y afirmó que “supuesto secuestrador” era el papá del menor y quien intentaban llevárselo era él (Iván).

Un tumulto de personas rodeó a los involucrados y comenzaron a golpearlo, lo corretearon y por más que este joven trató de explicar lo sucedido no lo escucharon

Este joven poblano afirma que los policías supieron del caso y llegaron a la conclusión de que fue una trampa, de que es una nueva manera de atraer a alguna víctima y con tal de quitarle sus cosas empiezan a señalarlo como agresor.

Iván pide a sus amigos, familiares y conocidos compartir la publicación para evitar que otra persona sea víctima de un hecho similar.

“...ME ACUSAN de secuestrador de niños, todos los que me conocen saben que soy una persona honesta, trabajadora y bailadora... SOY INOCENTE y TENGO LAS PRUEBAS y todos los que estuvieron presentes después de golpearme pudieron corroborarlo”

Finaliza: “Les daré un consejo de vida, si alguna vez miran que roban, secuestran, golpean, etc etc y ustedes No conocen a la persona... POR FAVOR SIGAN DERECHO Y HAGAN COMO QUE NO VIERON NADA”.