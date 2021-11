Crisis humanitaria por migrantes, INM no se da abasto en Tapachula

Miles de migrantes, en su mayoría haitianos se aglutinaron en la explanada del Estadio Olímpico de Tapachula, lugar donde el Instituto Nacional de Migración (INM), pretendía iniciar el proceso de trámites para el traslado de extranjeros a otros Estados del país, desahogando así un poco la presión que ha venido padeciendo Tapachula en los últimos meses.

Sin embargo, debido a que se generó una gran aglomeración de extranjeros, el proceso se salió de control, esto a pesar de que elementos de migración y de la Guardia Nacional mantenían un filtro de seguridad con vallas metálicas, para intentar que los trámites se realizarán con orden, sin embargo, los agentes fueron rebasados en número.









Ante lo sucedido, un agente migratorio con apoyo de un megáfono hizo un llamado a quienes se encontraban en el lugar, indicando: "pongan atención, tienen que moverse al patio para que podamos trabajar, de lo contrario vamos a tener que suspender los trámites".

Para que pudieran comprenderlos, se hicieron ayudar Incluso de un migrante haitiano quien traducía las instrucciones en un esfuerzo por ordenar y organizar a la gran cantidad de migrantes presentes en el lugar, sin embargo, los esfuerzos fueron insuficientes, ya que los elementos eran superando en un gran número por los extranjeros que ante lo sucedido se desesperaba aún más.

Ante esta situación, el personal del Instituto Nacional de Migración decidió suspender los trámites, lo que generó el descontento de los más de 7 mil extranjeros que se concentraron en la explanada externa del estadio de fútbol, por lo que hubo algunos empujones y conatos de bronca, en un intento por salvaguardarse, los agentes del Instituto Nacional de Migración ingresaron al estadio de fútbol, lugar donde permanecieron por varias horas ya que los migrantes se apostaron en las entradas del inmueble, exigiendo ser atendidos.









Cabe mencionar que desde hace meses las personas de origen migrante que se encuentran en la región han pedido reiteradamente que el Instituto Nacional de Migración los saque de Tapachula y los traslade a otros estados del país, en donde puedan continuar con sus trámites de regularización ante esta dependencia o ante el Acnur, acusan que en Tapachula ya no hay lugares donde puedan trabajar y los servicios son insuficientes.

Algunos de los migrantes se concentraron en este lugar con sus familias completas e incluso portaban con ellos sus maletas, confiados en que este día por fin podrían abandonar esta ciudad, en donde han permanecido desde hace meses y a la que han dado en considerar una prisión ya que no les es posible avanzar a otros municipios adentrándose al estado.









Jean, migrante haitiano, afirmó que llegó a Tapachula desde hace dos meses y su cita le fue programada hasta marzo del próximo año, por lo que ahora espera ser traslado a otro lugar, ya que en Tapachula no hay oportunidades dijo, explicó que en Tapachula hay muchos migrantes, por lo que no todos pueden acceder a servicios básicos o a un empleo, además de la discriminación que sufren por parte de la población.

"Queremos irnos a otro lugar, acá no hay nada, no hay trabajo, muchos no tenemos donde dormir porque las rentas son muy caras, pero migración no se apura en atendernos", acotó.