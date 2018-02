[Video] Diputados desayunan frente a rarámuris y ¡no los invitan!

Durante la noche de ayer, fue “tundido” el Diputado de Morena Pedro Torres Estrada, quien compartió un video donde se muestra a más de cinco diputados desayunando agradablemente mientras atendían a cuatro rarámuris, a quienes sentaron fuera de la mesa de los alimentos y ni siquiera les convidaron un platillo.



Fue en el piso 18 del Congreso del estado de Chihuahua, donde compartían alimentos diputados de distintos partidos como PRD, Morena, PRI y PVE, quienes se encontraban sentados en varias mesas con jugos y diversos platillos, pero el Diputado de Morena, fue quien presumió a la sociedad que estaban atendiendo una denuncia de un grupo de indígenas, sin embargo, no se percató que todos los diputados estaban discriminando a los inconformes al tenerlos separados de la mesa y al no invitarlos a probar algún bocado al estar comiendo frente de ellos.

En momentos el video fue tundido por los usuarios de las redes sociales, quienes no “bajaron” a los diputados de “muertos de hambre”, “cínicos” y una serie de malas palabras y expresiones contra los diputados quienes se encontraban desayunando ampliamente mientras los indígenas no tenían otra opción más que mirar.

De inmediato el video fue retirado de las redes sociales debido a la gravedad del asunto y este día el diputado que presumía de su buena obra y calidad a lado de los demás diputados, colgó el siguiente mensaje:

"Ofrezco una disculpa pública a los ciudadanos y las ciudadanas Rarámuris que acudieron a la Junta de Coordinación Política por recibirlos mientras los diputados desayunábamos y no tuvimos la gentileza de invitarlos a participar de los alimentos que estábamos ingiriendo. Reconozco que fue un acto vergonzoso y asumo la responsabilidad que me corresponde y me comprometo a que una situación similar no ocurra nuevamente. (Ya lo hice con los compañeros de manera directa)."