[Video] Talleres pirotécnicos de Tultepec que explotaron, tenían permisos de Sedena, dice edil

Tultepec, México.- Tras darse a conocer el video del momento justo que ocurrieron las explosiones el pasado 5 de julio que dejaron 26 muertos y 59 heridos, el alcalde Armando Portuguez Fuentes aseguró que los cuatros talleres de pirotecnia que detonaron, contaban con la autorización expedida por la Sedena.

El edil puntualizó que la Sedena es la encargada de realizar las inspecciones en los talleres o alguna de las casas señaladas como posibles talleres clandestinos; dijo que ya no es facultad del ayuntamiento meterse a inspeccionar, pues esta acción sale del marco jurídico del municipio.

“La explosión sucedió a lo mejor por un mal manejo en sus materiales, por un mal trabajo o algo que no operó correctamente. Lo que se quejan los pirotécnicos es en la calidad de los materiales, que a veces está entrando mucho material que, no es el adecuado”, dijo.



Así fue el momento exacto que explotaron talleres de pirotecnia en Tultepec

Portuguez agregó que las fórmulas con las que cuentan los artesanos de Tultepec y en todo el país son empíricas, que nadie es ingeniero químico, o que seguramente muy pocos saben con exactitud las sustancias que están manejando y los efectos que pueden tener si las sustancias no son las adecuadas o si están contaminadas.

Reiteró que los talleres contaban con permisos que la Sedena exige, ya que cada taller debe contar con módulos de vigilancia, bodega de material inerte, taller de fabricación, y otro de almacenamiento de materia prima y almacenamiento de producto terminado, resaltó que en una sola instalación la Secretaría de la Defensa establece que puede existir más de un permiso.

“Escuchaba que decían que no se tiene ningún permiso, entonces a veces es querer satanizar y querer repartir culpas, los permisos ahí están; se habla de corrupción, escuché a una televisora que habla de corrupción, pues miren, nosotros aquí como administración municipal sí nos interesa que la actividad se siga dando, ya que 20% de la administración, es decir cerca de 30 mil habitantes de los 150 mil que hay en Tultepec, depende directa o indirectamente de esta actividad y siempre hemos procurado que se haga de la manera correcta y lo que nos corresponde hacer a nosotros, lo hemos hecho”, dijo el edil.

“No es repartir culpas, actuamos dentro del marco, se habla de mucho clandestinaje, no tenemos facultad para llegar e inspeccionar una casa, también a la gente se le pide, háganos la denuncia, nosotros a su vez hacemos lo propio, vamos conminamos a la persona para que se retire o que no ponga en riesgo la vida de otras personas o el derecho de terceros y si no se retira hacemos la denuncia ante la PGJEM y la PGR, y a veces a la denuncia no se le da seguimiento”, señaló.

El edil añadió que para obtener el permiso de la SEDENA, solicita al ayuntamiento un documento, llamado “Certificado de Conformidad”, así como al IMEPI (Instituto Mexiquense de la Pirotecnia) y que una vez que se cuenta con ambos documentos, es responsabilidad de la Sedena acudir y verificar que los módulos cumplan con las instancias que inspecciona y entrega el documento que se tiene que refrendar cada año.

“No hay algún pirotécnico que diga que nosotros le hemos permitido, que le hemos tolerado o que le hemos dado este certificado porque nos haya dado algún recurso, si lo hubiera yo estoy dispuesto hasta a renunciar, no admito que se diga que aquí hay actos de corrupción”, apuntó.