[Video] Explosión en hotel de Tijuana deja al menos tres heridos

Tijuana.- Una explosión se registró al interior de un hotel debido a la fuga de gas en una tubería, hecho que dejó tres heridos, dos reportados como graves que fueron llevados al Hospital General, mientras que el tercero se retiró del lugar por su propio pie.

Los heridos sufireron quemaduras de primer y segundo grado, además de laceraciones, detalló Oscar Guillén, subdirector Operativo de Bomberos de Tijuana.

Indicó que se tuvieron que cerrar tuberías de gas de la compañía Zeta Gas, las cuales, menciona el delegado de la zona centro, Genaro López Moreno, suelen ser instalaciones con muchos años de servicio, lo que se cree pudo haber originado el incidente, sin embargo, se tendrá que esperar a realizar los peritajes necesarios.

“Ha pasado últimamente en la delegación, por eso estamos haciendo exhortos a las compañías de gas de revisar todas las líneas de gas que son muy antiguas, porque ya es la tercera, cuarta vez que tenemos un reporte de fuga de gas, en este caso, lástima terminó en explosión y si hay personas con heridas considerables”, apuntó.

Sobre la posibilidad de que dicha fuga hubiera empezado desde el día de ayer, el delegado, agregó. “Tenemos muy buen contacto con los vecinos, nadie lo había reportado, pero si me dijeron, no me consta, que hubo una denuncia al C4, C2, que había mucho olor a gas en esta área e inmediatamente se informó a la compañía de gas porque es una fuga de gas, no es un fuga que tenga ver con el municipio y vinieron a revisarla, que todo estaba bien, pero el día de hoy al estar descargando la cerveza en el hotel se viene la explosión”.

Debido a este suceso, se tuvieron que desalojar 24 locales, dos hoteles, lo que en total dejó a 116 de personas fuera de sus comercios mientras los elementos de bomberos trabajaban en el lugar.