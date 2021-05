[Video] Falla geológica, posible causa del enorme socavón en Puebla

Una falla geológica pudo haber causado el enorme socavón de Puebla, según las primeras investigaciones de las autoridades.

La secretaria del Medio Ambiente de Puebla, Beatriz Manrique detalló que aunque todavía es muy pronto para conocer los motivos de la creación del socavón, un reblandecimiento de la tierra de cultivo pudo haberlo provocado pues en la zona existía un "jagüey" -pozo o zanja llena de agua- que fue tapado para ubicar tierras de cultivo.

"Puede que hubiese un reblandecimiento de la tierra de cultivo y extracción de mantos acuíferos. Y cuando fue mayor la presión del agua que hay en la capa superficial que la del suelo, se generó una variación y el peso sobre la corteza terrestre, que terminó cediendo".

Asimismo, detalló que el hoyo comenzó a crearse el sábado pasado, siendo de no más de cinco metros de diámetro, y en 24 horas creció hasta los 30 metros.

El desprendimiento se dio en un terreno de cultivo del municipio Juan C. Bonilla, a poco más de 20 kilómetros de Puebla, en una zona donde solamente hay algunas casas pequeñas y humildes de las personas que trabajan los sembradíos.

Por su parte, Protección Civil del estado se desplazó a la zona junto con otras autoridades para asegurarse de que nadie se acerque y no se corran riesgos.

Añadieron que se realizó una evacuación preventiva de una vivienda cercana al socavón y que se mantiene un cerco de seguridad de 500 metros alrededor del hoyo.

Finalmente, el gobernador Miguel Barbosa reiteró en conferencia de prensa que atenderán la situación con todas las prevenciones posible para que ni haya víctimas.

"Es un asunto de enorme riesgo. Le digo a los poblanos y a la gente de la región que vamos a estar pendientes de que no haya tragedias humanas. Es una falla geológica que hay que atender con mucho cuidado, con técnica y con todas las prevenciones y lo estamos haciendo".

Familia damnificada pide apoyo

La familia Sánchez, propietaria de la única vivienda encontrada a menos de cien metros donde apareció el socavón, pidió al gobierno del estado, su ayuda para no perder su patrimonio.

Magdalena e Heriberto, pareja propietaria, con gran preocupación dijeron que desde hace dos días tuvieron que irse a vivir con una comadre y llevarse sus cosas en una patrulla de la Policía Municipal, la cual ayudó su mudanza, porque las autoridades los evacuaron por los riesgos en la materia.

Contaron que, en mayo del año pasado, llegaron junto con sus dos hijos y los progenitores de Heriberto, a vivir, pues con mucho esfuerzo, primero lograron comprar el terreno y luego construir su vivienda.

“Podemos perder nuestra casa y no tendremos nada, pedimos ayuda al gobierno del estado, porque es nuestro único patrimonio y el presidente municipal (Joel Lozano) aun cuando visitó la zona, ni siquiera nos preguntó”, expresó Magdalena.

Además, relató que el día que apareció el socavón, escuchó como un gran estruendo y sintió un temblor y fue cuando vio que en medio del campo colindante había una pequeña apertura, que ahora es el socavón.

“A las 6 horas escuchamos como un trueno y no pensamos que esto era y ya luego mis suegros se dieron cuenta y cuando me acerqué, vi que se hundió la tierra y cómo el agua burbujeaba y entré en pánico”, concluyó.

