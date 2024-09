Vinculan a proceso a empleados de Prime Wheel por desaparición de Servando Salazar en Tijuana

El juez Fernando Acevedo vinculó a proceso a Moisés “N” y a José Alfredo ”N”, empleados de la empresa Prime Wheel, por el delito de desaparición a particulares cometida contra su compañero de trabajo, Servando Salazar Cano.

La fiscalía presentó entre los elementos de prueba, muestras de sangre del ingeniero que fueron recogidas de un trapeador que estaba en uno de los baños, obtenidas mediante pruebas con luminol.

También expuso que los imputados dieron declaraciones falsas a los agentes investigadores durante las diligencias en la empresa, porque dijeron haberse dirigido al establecimiento Mister Pollos a la hora de la comida la tarde del 23 de agosto que desapareció Salazar Cano.

Videos contradicen declaración de empleados

Los agentes de investigación encontraron videograbaciones de su presencia en la plaza comercial Santa Anita a las 13:37 horas abordo de un jeep Chrysler 2024 color negro, dos minutos antes de que una mujer de nombre Ruth encontrara el teléfono de Servando Salazar Cano tirado en el estacionamiento, frente a una dulcería.

De acuerdo con la fiscalía, al menos seis testigos aseguran haber visto a Servando caminar con su teléfono en la mano por el pasillo que conduce a la oficina de José Alfredo “N”, quien se encontraba en la habitación que también da a los baños y a la salida de la planta 1 de la empresa.

Durante las diligencias los trabajadores comentaron que asistieron a una capacitación sobre mantenimiento impartida por Servando Salazar y tomaron una pausa de la 1:15 a las 2:15 de la tarde, que es el horario de comida, y en ese lapso de tiempo Servando fue visto por última vez.

Durante la audiencia para la vinculación a proceso, el juez Fernando Acevedo leyó en la carpeta de investigación como uno de los empleados también declaró que personal de la fábrica estaba siendo investigado por robo de dinero y material.

En la fábrica fueron localizadas las pertenencias de la víctima

La fiscalía solicitó seis meses para terminar su investigación porque aún deben localizar a Servando Salazar, y el juez concedió el plazo solicitado.

Asimismo, la fiscalía pidió calificar el delito como desaparición forzada por la relación laboral entre los dos imputados, que seguirán en prisión preventiva.

La defensa particular de Moisés y José Alfredo pidió al juez no vincularlos a proceso ya que las pruebas presentadas por la fiscalía eran testimonios de los trabajadores y no testigos.

También argumentó que el organismo legal nunca presentó imágenes de sus clientes arrojando el teléfono en el estacionamiento de la plaza comercial, y que muchos empleados de Prime Wheel acuden a ese sitio en su horario de comida.

