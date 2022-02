Vinculan a proceso a tres personas por el homicidio del joven Eduardo Salomón

Un Juez de Control vinculó a proceso penal a Jesús Erasmo, María Guadalupe y Elvia, por los delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado, en agravio de un hombre y de Eduardo Salomón de 16 años, cuerpos fueron localizados en una casa de seguridad en el centro de Tlajomulco el pasado sábado 5 de febrero.

Familiares y amigos de las hermanas María Guadalupe y Elvia, aseguran que ellas solamente firmaron como aval y testigo, en el contrato de renta de dicha casa, sin saber para qué sería utilizada.

Señalan que las autoridades no presentaron pruebas de que ambas hermanas participaron de forma directa en la desaparición del menor y la otra persona, así lo detalló Mónica González, amiga de las mujeres vinculadas.

“No hay ninguna prueba en contra de ellas. La única prueba es el contrato firmado de Elvia como aval y de María como testigo. No hay fotos, no hay videos, no hay personas que digan que ellas tuvieron algo qué ver con el muchacho (Eduardo Salomón) que mataron”, detalló Mónica González, amiga de las hermanas María Guadalupe y Elevia.

Eduardo Salomón de 16 años, fue raptado por tres personas la tarde del viernes 4 de febrero, dentro de su casa en el Fraccionamiento Los Fresnos II, en Tlajomulco.

De acuerdo a las investigaciones, quienes privaron de la libertad y de la vida a Salomón, lo confundieron con otra persona que vivía a espaldas de su domicilio, y que escapó por el patio cuando llegaron a buscarlo, por lo que al meterse a la casa de Lalo, creyeron que era él al que buscaban.

En las investigaciones, los agentes de la Fiscalía aseguraron seis casas, una de ellas en la zona Centro de Tlajomulco, donde Salomón y otro hombre fueron encontrados sin vida. En los operativos también se aseguraron.

