Voy a investigarte si llego a la Fiscalía; los delincuentes van a la cárcel: Adrián de la Garza a Samuel García

Monterrey . - Adrián de la Garza a quien Samuel García rechaza como Fiscal, rompió el silencio y en un video difundido en redes sociales le pidió que deje de mentir y le advirtió que si llega a la Fiscalía va a perseguir todos los delitos que ha cometido.

Le demanda que deje de mentir porque en los últimos días ha usado su nombre "para distraer el ridículo nacional que hiciste y desviar la atención de los delitos que estás cometiendo"

"Hoy es particularmente preocupante lo que estás haciendo, en este momento no eres gobernador del estado, y estas usurpando las funciones del Poder Ejecutivo. Violaste flagrantemente la suspensión de la Suprema Corte de Justicia, está documentado que alteraste el Periódico Oficial del Estado para beneficiarte; pareciera que todo lo que ha sucedido no te deja en claro que no eres el dueño de la ley, que no estás por encima de la Constitución y que tarde o temprano llegarán las consecuencias", afirma.

Y advierte: "Samuel, si llego a la Fiscalía ten la seguridad de que voy a investigar y llegar a la verdad de todo lo que escondes que te generó tanto miedo como para ni irte. Te lo dije hace un año, si tanto miedo tienes me puedes vetar el día que reasumas el cargo de gobernador porque no tengas la menor duda, los delincuentes irán a la cárcel".

Agrega: "Explícale a Nuevo León porque el despacho de tu papá cobra millones de pesos a proveedores que cobran millones de pesos del gobierno del estado", dinero que por cierto, es de los impuestos que se pagan.

Le pide que deje de mentir y que diga a los ciudadanos que estaba pidiendo 14 mil millones de pesos de deuda para el próximo año. ¿De ahí pensabas pagar tu campaña?, interroga.

Cuestiona promesas de García del transporte, el agua, el metro, la contaminación y la seguridad, problemas que enfrentan los ciudadanos a diario y no se han resuelto.

Finalmente hace un llamado a la sociedad para regresar a un estado de legalidad y paz. "Exijamos que se vaya quien miente y viola constantemente la ley".