Vulnerables y desatendidos: así es la vida de los habitantes de Gómez Palacio, Durango

En las zonas más vulnerables de Gómez Palacio, Durango, no entienden de estadísticas ni las estimaciones del gobierno o los organismo que aseguran que la pobreza en México y sus municipios ha disminuido. En este municipio, el número de habitantes en situación de pobreza bajó 19.3 por ciento entre 2010 y 2020, según datos de Coneval.

Quienes viven al día y con dificultades para cubrir las necesidades del hogar no consideran que la pobreza vaya a la baja; en colonias como Solidaridad, Leticia Herrera y El Consuelo, los habitantes se sienten abandonados, desesperanzados y con hambre. Algunos viven en casa prestada, a otros solo les alcanzó para invadir un predio.

Te recomendamos: Familiares velan a los seis jóvenes de Zacatecas, en medio de silencio de autoridades

Hay casos en los que las familias tienen que tomar decisiones difíciles para recortar gastos y poder cubrir las necesidad vitales como la alimentación y la salud; por lo que la deserción escolar es una de las opciones en casos como el de Rosalía, una madre soltera de 36 años que tiene dos hijas.

La mayor de sus hijas, quien tiene apenas 14 años, tuvo que dejar de asistir a la secundaria por dos años porque no tenían para más útiles e inscripciones; su hermana menor de siete años sí pudo entrar a la primaria.

Sociedad Violencia deja sin clases a 254 mil niños en Chiapas y Guerrero

“Lo único que nos queda es confiar que el otro año haya más trabajo y que no sigan subiendo todo porque cada vez se nos hace más difícil; también queremos que los niños sigan todos en la escuela para que tengan una mejor vida que nosotros que apenas y terminamos la primaria”, comenta.

A nivel nacional, el rezago educativo pasó de 23.5 millones de personas en 2018 a 25.1 millones en 2022. Como porcentaje de la población, esta carencia pasó de 19 por ciento a 19.4 por ciento, según Coneval.

Para las personas mayores de 60 años, la situación es más complicada, pues no pueden encontrar empleo por su edad, como es el caso de Arturo Calderón de 61 años, quien perdió la vista y esto le impidió seguir trabajando en albañilería.









“Aquí gano 20 0 30 pesos al día, cuando gano algo, vendiendo lo que la gente de aquí mismo del barrio me regala para que yo pueda trabajar y con eso alcanzo a comprar tortillas, eso es lo que como y a veces lo que me dan los vecinos que me apoyan porque saben que tuve que dejar de trabajar por mi condición”, dijo.

Ha solicitado apoyos, pero para obtener la pensión del Bienestar que entrega el Gobierno Federal faltan un par de años y asegura que en otras instancias como el municipio, DIF u organizaciones como Cáritas Diocesana, le negaron el apoyo por no ser adulto mayor.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para enterarte de las noticias más importantes

De acuerdo a Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango, municipios como Gómez Palacio presentan principalmente pobreza alimentaria; otras de las principales necesidades de los polígonos de pobreza del municipio son la falta de agua potable y drenaje, así como el tema de la vivienda; hay mucho hacinamiento en los sectores más pobres de la zona semiurbana.