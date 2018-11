Ya hay desabasto en mercados de Tapachula

Chiapas.- Comienzan a sentirse los efectos negativos por los bloqueos carreteros en Chiapas orquestados por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que tras su tercer día provocaron la inconformidad de transportistas y vendedores de alimentos perecederos, los cuales acusan que ya hay desabasto.

Introductores de frutas y verduras del Mercado San Juan, exigieron una pronta solución a las demandas planteadas de los maestros, quienes tienen bloqueada la Carretera Costera y ha ocasionado el desabasto de alimentos primarios, debido a que desde ayer se mantiene un cargamento detenido.

Mencionaron que las exigencias de los maestros son justas, pero también han mostrado una postura incongruente al perjudicar a otros sectores productivos que necesitan vender para poder sobrevivir, pues se han mostrado renuentes al no dejar pasar los vehículos de carga de alimentos perecederos, lo que afecta la economía de los comerciantes del Mercado San Juan.

Silvia Mayra Ruiz Recinos y Arely Peñuela representan a un grupo de introductores de frutas y verduras en el Mercado San Juan y aseguran que “si no logra pasar ese camión en las próximas 24 horas, se perderá todo el producto, ya que las frutas y verduras son perecederas y tienen que estar en lugares frescos para que no se eche a perder; no obstante, el camión que no ha podido pasar no reúne las características de poder conservarlos y es muy probable que su inversión se pierda”.

DURO GOLPE AL TURISMO Y COMERCIO

El vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, señaló que los bloqueos han provocado una baja en la ocupación hotelera y cancelaciones de recorridos a las zonas turísticas de esta región del Soconusco, con pérdidas de más de 900 mil pesos que representan costos de operación.

RETIENEN A CHOFER

Ayer por la mañana, un tráiler quizo pasar el bloqueo magisterial a la fuerza y embistió a un grupo de maestros sobre la carretera Tapachula a Huehuetán.

Inmediamente de lo ocurrido, otros integrantes de la CNTE que estaban en el lugar lograron detener el tráiler y al conductor al cual mantuvieron retenido amarrado durante más de tres horas.

Al hacer la entrega del trailero a las autoridades, se registró un enfrentamiento entre choferes y docentes en el cual un maestro y un reportero resultaron lesionados por pedradas.

El trailero asegurado fue entregado a elementos de la policía federal, luego de lo cual los dcocentes emprendieron la huida seguidos por los camioneros, sin que les dieran alcance.