Así luce Acámbaro a 24 horas de la explosión; vecinos abandonados por autoridades

Un día después de la explosión del coche bomba, vecinos del edificio de Seguridad Pública Municipal manifestaron su sentir ante este hecho violento que terminó con su patrimonio.

Vecinos de la calle Río Colorado de la colonia San Isidro salieron a dar la cara ante los medios de comunicación y manifestar el momento que vivieron y la incertidumbre que existe al no tener comunicación con las autoridades municipales para tratar el tema de la reparación de sus viviendas.

La señora Karina “N” refirió que ella fue quien compartió un video en redes sociales sobre lo acontecido, “fue un susto muy grande, sacar a mis hijas entre escombros, no sé si eso o más cosas bastan para saber cuál es el estado de seguridad, quiero agradecer a la gobernadora y a la presidenta Claudia Sheinbaum que he visto que se han reunido para tomar cartas en el asunto, pero aquí en el municipio no se nos ha notificado aún nada, no podemos tener acceso a las viviendas que están completamente deshechas, para mi ese día sentí que se terminó mi vida”.

Por su parte el doctor Erick “N” refirió que “aquí todos los vecinos desde el día que pasó esto no hemos tenido alguna explicación, una respuesta, siquiera saber qué es lo que está pasando, una llamada de presidencia de aquí de Acámbaro, de algún funcionario público; la gente tiene miedo, hay vecinos que ni siquiera han querido venir, nosotros lo que con mucho esfuerzo hemos obtenido que nuestra casa, ya no tenemos más, nuestra casa está completamente desecha”.

Mencionaron que desde el día que pasó esto no han tenido alguna explicación, una respuesta. | Fotos: Jorge Carmona / El Sol del Bajío

Agregó que “es una completa tristeza, gracias a Dios tenemos a nuestra familia, pero no es justo este tipo de situaciones, nosotros queremos pedir encarecidamente que se nos tome en cuenta, que no se minimice, nos dicen que somos amarillistas, pero creo que cada uno de ustedes tienen una casa y que les parecería que despertaran entre escombros, y tener que levantar a sus hijas mal, no es justo, esto no es justo para nadie, aquí están nuestra vecinas que también perdieron sus casas completamente, nos sentimos desprotegidos, no hay nadie que nos apoyen”.

Resaltó que “mi casa estaba ardiendo en llamas, lo más importante para mí son mi familia, son mis hijas, las tengo, estoy agradecido con Dios, pero igual que muchas de las personas nos levantamos todos los días, mi profesión es médico, atiende a la gente, llevo el pan nuestro a mi familia y ver lo que he hecho en tantos años en ruinas en triste”.

Hasta la tarde de este viernes, ningún vecino puede ingresar a sus casas, las autoridades encargadas de la investigación los retiran del lugar. | Fotos: Jorge Carmona / El Sol del Bajío

Otros vecinos, manifestaron que sus casas quedaron totalmente dañadas y que no es justo que ellos sin deber nada se vean afectados “no se vale que nosotros siendo inocentes vengan y nos destruyan nuestras casas, nosotros no tenemos nada que ver con nadie; no se ha parado nadie de las autoridades a explicarnos qué está pasando, que nos brinden apoyo, no hay nada de consuelo”.

Hasta la tarde de este viernes, ningún vecino puede ingresar a sus casas, las autoridades encargadas de la investigación los retiran del lugar, afirmando que nadie puede ingresar hasta que los trabajos de investigación concluyan. Los vecinos afectados han tenido que pedir asilo con amigos, conocidos y familiares, desconocen si recibirán apoyo de las autoridades para la rehabilitación de sus casas que se destruyeron por este coche bomba.

