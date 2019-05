A la sombra | Enrique Alfaro

Foto: Abraham Solís

Para algunos mexicanos las campañas no han terminado, dijo entre fuertes abucheos el gobernador de Jalisco, ENRIQUE ALFARO. Observaba a la gente Andrés Manuel López Obrador, no se movía, parecía que disfrutaba el mitin de Puerto Vallarta. “Nosotros tenemos muy claro que usted es el Presidente de México”, dijo Alfaro, quien recientemente se unió al bloque Centro-Bajío, que conforman los gobernadores de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. “Lo vamos a apoyar con todo, cuente con nosotros”. Las matracas no dejaban escuchar bien...

***

El que llamó la atención la semana pasada en la mañanera fue Ricardo Pablo Belmont Cassinelli, el exalcalde de Lima, Perú, quien se presentó en la conferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como invitado especial de Jesús Ramírez, el vocero que lucía más que contento.

***

El empresario peruano entró unos 10 minutos antes de que iniciara la conferencia del jueves, en la que como le adelantó El Sol de México, se habló de la cancelación de la licitación de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, ante las elevadas ofertas presentadas y que no le hicieron nada de gracia al mandatario mexicano. Las empresas, para cumplir con lo propuesto por Rocío Nahle, la encargada de Energía, pedían entre 15 mil y 17 mil millones de dólares. El gobierno dijo que no, que en todo caso ellos la hacen.

***

Más de una hora estuvieron cuestionando los reporteros en el salón Tesorería a Andrés Manuel López Obrador. Él justificó una y otra vez que no se frenará porque Pemex puede hacerla, aunque tendrán claramente que contratar a muchas empresas para cumplir con su palabra. Ricardo Pablo Belmont Cassinelli tomó el micrófono y logró romper con los cuestionamientos, el invitado de Jesús Ramírez logró bajar la tensión, darle unos minutos al presidente para respirar y serenarse, para dejarse endulzar el oído. Vaya que ni los sembrados ni sus youtubers sabían qué hacer ese día, ni el del bigotito que vende publicidad lograba articular un discurso de protección que los sacara del aprieto, sus rostros lo decían todo.

***

Hablando de la nueva refinería de ocho mil millones de dólares que se construirá en tres años y que solucionará todos los problemas de México, resulta que los de Petróleos Mexicanos, de Octavio Romero Oropeza, dicen que no hay transcripción, ni audio ni video de la reunión de Consejo en donde aprobaron Dos Bocas.

***

Nos cuentan que Alejandro Álvarez Puga y Fabián Narváez Tovar están en un pesado expediente que pasa de mano en mano entre los altos mandos de la Procuraduría Fiscal, de Carlos Romero Aranda. Las investigaciones contra estos personajes cuentan con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto. Nos comentan que se habla de evasión e incluso de los Panama Papers. Lo que es seguro es que muy pronto les co