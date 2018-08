Así lo dice La Mont | En Veracruz JR

Quehacer Ver: Su LXIV legislatura concluyó funciones con el nombramiento, por dos terceras partes del total de 48 legisladores al final solo 27 presentes, del Fiscal Anticorrupción entre ellos María Josefina Gamboa y José Luis Enríquez Ambell. Esa sesión fue condenada por los diputados federales Jaime Humberto Pérez Papantla y Rafael Hernández Villalpando Morena quienes lamentaron “un albazo legislativo del Palacio de Enríquez”.

Realidad: En la elección de Gobernador votaron 3, 765 057 de veracruzanos quienes reeligieron a diputados de la alianza Juntos Haremos Historia. La atención del CEN de Morena en posibles integrantes del gabinete de Cuitláhuac García, José Magdaleno Rosales, Medellín y Raymundo Andrade Rivera PT. En esta coyuntura reapareció el empresario y coordinador financiero de Francisco Labastida 2000 José Ramírez Rueda “JR” cuya red entre las Federaciones de Clubes de Migrantes en EU y Canadá fueron decisivas en el voto de connacionales el 1 de julio.

Barrido: En su momento la AFI de VFQ encontró JR un chivo expiatorio quien restituyó su condición con el aval del Centro de Inteligencia del Paso (EPIC). JR se definió “víctima de las circunstancias y cacería de brujas” aseguró que confía en la integridad de AMLO. Su ascenso empresaria fue en el comercio alternativo y aunque fue perseguido por el ex gobernador RHO al final de su mandato “reconciliamos por Veracruz”.

Ambell: El diputado del PAN Enríquez Ambell sostuvo que el Artículo 37 Constitucional establece que una vez sufragado un decreto no se puede volver a elegir en el mismo periodo de sesiones por lo que el fiscal Marco Torres Zamudio permanecerá en esa posición, Otra es la postura de los diputados Morena Linares Capitanachi, Poza Rica y Eric Domínguez, Papantla. Sin embargo Enríquez Ambell sostuvo que la LXV legislatura “debe ser más honorable que la saliente y apegarse al mandato de los veracruzanos de mayo 2017, para castigar a los saqueadores con su residencia permanente en Pacho Viejo”.

Madres del Colectivo Solecito Veracruz: Vía Lucía de los Ángeles Díaz advirtieron que Amnistía Internacional ya cuenta con un expediente de negligencia del ex PGR, Jesús Murillo Karam por ocultar toda la información “de los veracruzanos descubierto en fosas clandestina que corroboran todo Ver es una Fosa Mayor”. No sólo hay en Omealca, Santa Fe y Córdoba sino en las 8 regiones lo cual se tipificará como un delito lesa humanidad”. Advirtió “más le vale al deteriorado poder judicial no encontrar subterfugios que restituyan la libertad de Javier Duarte porque sumarán mayor deterioro al poder judicial. Confío que el Gobernador electo Cuitláhuac García sea asequible a sus demandas y reveló que en breve una delegación de Americas Watch visitará la entidad”.