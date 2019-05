Así lo dice La Mont | ¿Quién sigue Odebrecht?

10 millones: En 2016 la empresa brasileña Odebrecht se declaró culpable del delito de soborno y admitió el pago de 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos a cambio de recibir contratos por 40 millones de dólares. La red de acusados incluyó a un expresidente que seguramente no será llamado a cuentas y en su lugar será sacrificado el exsecretario de asuntos internacionales del PRI Emilio Lozoya Austin (ELA) quien con ese fondo adquirió un predio en el barrio bravo ¡no! pero ¡sí! una finca revolucionaria de Lomas de Bezares.

Pemex: De 1982 a 2019 cuatro directores de la paraestatal fueron requeridos por la justicia y uno de ellos por móvil político fue privado de su libertad, el sonorense Jorge Díaz Serrano. A su sucesor Rogelio Montemayor, la PGR del general Rafael Macedo de la Concha le fincó el delito de peculado electoral. Ante ello la FEPADE María de los Ángeles Fromow admitió que Montemayor no libraría un ingreso al reclusorio.

¿Y Muñoz Leos?: En 2007 la Secretaría de Función Pública (SFP) sancionó al exdirector de Pemex Raúl Muñoz Leos por un quebranto de mil 724 millones al no contar con la autorización del Consejo de Administración. Otros funcionarios de la paraestatal también fueron investigados y consignados, pero libraron la acción penal al encontrar refugio en Chile cuando esta nación era administrada por una junta militar. Esos fueron los casos de Ignacio de León y Jesús Chavarría gerente de Proveeduría, almacenes y Explotación.

EPN y ELA: El 4 de diciembre 2012 Emilio Lozoya fue designado por el presidente Peña, director de la paraestatal a quien definió como “una joven promesa de la política” lo cual contrastó con los sobornos de Odebrecht, incendio de la torre de Pemex el 31 de enero del 2013 con un saldo de 123 heridos y 37 fallecidos. El equipo de defensa de ELA encabezado por el ex subprocurador PGR, Javier Coello Trejo está dispuesto a citar a comparecer a EPN “porque no se movía una hoja si no era por instrucciones del señor presidente”.

Cargos: Se imputan a lozoya la compra de chatarra Agro Nitrogenados Veracruz, de la que formaban parte empresarios rescatados por el Instituto de Protección para el Ahorro Bancario (IPAB) todo bajo su perspectiva de reactivar el negocio de fertilizantes a partir de la compra de empresas abocadas en la producción de amoniaco insumo para la producción de abonos.

SOS Coyoacán: No sorprendió que la opacidad en esa alcaldía de Manuel Negrete o ¿Mauricio Toledo? arrojará una nueva víctima Graciela Medina López. Afirma la bancada de Morena en el Congreso del CDMX que hay una simulación entre el edil y el poder real.