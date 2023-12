Magos de las mentiras en 2024

El 2024 podrá votar la mitad de los electores del planeta. De las más de 8 mil millones de vidas que hay en el mundo; podrán participar sus ciudadanos (49%), de acuerdo con cálculos de la Agence France-Presse. No solo en México tendremos, es lo más probable, a la primera mujer presidenta; si no en otros países puede comenzar el equilibrio de género en los poderes ejecutivos; y los contrapesos en los poderes legislativos. Pero mejor vamos por partes:

Se prevé que recrudezcan los conflictos entre Rusia y Ucrania; y la guerra de la Franja de Gaza entre el movimiento palestino Hamás e Israel; además que se acrecentarán las Fake News ocasionadas por la IA. Sin embargo, esto no impedirá, que en al menos 30 países, se elijan presidentes. EE. UU. vivirá su súper martes electoral el cinco de noviembre entre los Demócratas y Republicanos; los resultados serán de interés no solo para México. Se verán nuevamente las caras en la elección 60, Joe Biden, actual presidente, con más de ocho décadas de edad, contra el virulento Donald Trump. Veremos si los resultados electorales no generan un nuevo capítulo de la toma del Capitolio en su versión 2.0.

En marzo se celebrarán elecciones en Rusia, donde nuevamente competirá Vladimir Putin. Los especialistas prevén que su legado continuará más de 23 años; lo que provocará que superé a Lósif Stalin, ex presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, como primer mandatario; ya que hace 23 años modificó la Constitución de ese país, y podría gobernar hasta 2036. La oposición se encuentra exiliada o presa; y en otros casos en los panteones soviéticos. Ni Orwell se lo imaginó.

En Venezuela, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro tendrá una nueva prueba democrática, que se ve difícil de aprobar. El sucesor de Hugo Chávez buscará su tricampeonato electoral. Los presos políticos y la pobreza del país sudamericano siempre son ingredientes sociales, a los que debemos sumar el embargo petrolero que de EU a ese país. Veremos si el liderazgo de María Corina Machado, logra terminar con el Chavismo.

Otros países donde habrá elecciones son: India, donde los ciudadanos de los más de mil 400 millones de habitantes elegirán en mayo al presidente del país más poblado del mundo. No se esperan sorpresas, y las encuestas marcan que Narendra Modi, primer ministro del Partido Popular Indio, continuará con el nacionalismo hindu. Asimismo, en la Unión Europea participarán más de 400 millones de ciudadanos, que componen a los 27 países; quienes elegirán a más de 700 eurodiputados. Se espera que líderes políticos caracterizados por sus políticas de extrema derecha, avancen como el islamófobo PVV en las elecciones legislativas de los Países Bajos. La migración será el gran tema de debate de esta contienda.

En Irán habrá elecciones legislativas a inicios de marzo, medio año después del asesinato de la joven kurda Mahsa Amini, después de ser detenida por la policía por utilizar de manera inadecuada su velo. Ya casi para terminar, se espera que se celebren 10 elecciones en el continente africano; en medio de los desafortunados golpes de Estado, más de ocho en los últimos 36 meses. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma de la democracia, que ojalá no muera por sus peores representantes, los políticos populistas y neopopulistas; que nos recuerdan, sin generalizar, a Bernard Madoff quien fundó su empresa en Wall Street y provocó pérdidas multimillonarias y el arresto de Madoff, y terminó sentenciado a 150 años de prisión. Al tiempo.

Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco