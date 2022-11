Ágatha Ruiz de la Prada comparte pasarela con diseñadores mexicanos

PUEBLA. Por segunda ocasión. la diseñadora española, Ágatha Ruiz de la Prada visitó tierras poblanas para inaugurar la primera edición de Fusión Puebla 2022, una plataforma que tiene la intención de impulsar a la moda mexicana, así como a su historia, cultura, tradiciones y riqueza en general.

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada apoya la moda mexicana / Cortesía Fusión

El evento que tuvo lugar en La Constancia Mexicana, una antigua fábrica textil poblana que ahora funge como un complejo museístico, se realizó por dos días consecutivos y contó con la participación de reconocidos diseñadores mexicanos como Lydia Lavin, Montserrat Messeguer, Pineda Covalin, Macario Jiménez y Al diablo las tallas, quienes compartieron pasarela con la creativa española.

Desfile Lydia Lavin / Cortesía Fusión

“Puebla es un sitio fantástico, es la segunda vez que desfilo aquí y estoy maravillada, me encanta y lo que más me gusta es que esta vez vengo a reencontrarme con amigos que antes solo eran equipo de trabajo o conocidos”, compartió Ruiz de la Prada a Círculos.

En el encuentro, organizado por Ame Glam, una casa productora local, Ágatha fue la invitada especial e inauguró la jornada de pasarelas con una colección llena de color, mezclas de estampados geométricos y su icónico corazón rojo.-elementos característicos de la firma homónima- .

Desfile Pineda Covalin / Cortesía Fusión

“El corazón ha sido mi amuleto de la suerte y el color para mí es fundamental, representa la alegría, el optimismo y la energía positiva”, dijo.

También se realizaron diversas actividades que incluyeron conferencias impartidas por los creativos participantes, donde Ruiz de la Prada pudo convivir con alumnos de las carreras de diseño y moda de diversas universidades.

Sobre la moda mexicana dijo que dentro de la industria nacional tiene “grandes amigos” como la también diseñadora Cristina Pineda, con quien mantiene una cercana relación.

Pasarela incluyente / Cortesía Fusión

“La moda mexicana es muy buena, tiene mucho que ofrecer. Además es un país que me encanta, aunque ha tenido malos momentos, últimamente ha tenido muy buenos y me siento muy identificada con México, cada vez que vengo me encanta más,” comentó.

Por su parte, Claudia Maceda, directora y organizadora de la plataforma, nos compartió su opinión acerca de este tipo de alianzas.

Tallas grandes / Cortesía Fusión

“México está creciendo mucho a nivel internacional, siento qué hay que seguir dando impulso a nuestra moda mexicana, aunque ya son diseñadores que son conocidos, buscamos enaltecer nuestro ADN y fomentar en Puebla este tipo de eventos”, contó.

Asimismo, para rendir honor al nombre de la plataforma, se realizó una fusión entre el arte, la moda y la música, por lo que, durante la pasarela de Pineda Covalin, se contó con la intervención de la orquesta de Esperanza Azteca, la iniciativa que está dirigida a los jóvenes mexicanos más talentosos en el campo de la música.

Pasarela Montserrat Messeguer / Cortesía Fusión

Para el segundo día, la velada fashionista tuvo una pasarela inclusiva de parte de Al diablo las tallas, un proyecto liderado por Ari Barajas que busca incluir a talentos con y sin discapacidad. Para esta ocasión, colaboró con la firma Aida Walls, cuya propuesta se basa en promover el uso de prendas sustentables así como los textiles artesanales.